Σταματήστε την γκρίνια και απολαύστε το!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το πόσο θεαματικά έχουν βελτιώσει οι ομάδες μας τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διοργανώσεις της UEFA λόγω της πολύ καλής δουλειάς την τελευταία τριετία!

Μπορεί συχνά να… γκρινιάζουμε! Μπορεί να πλακωνόμαστε μεταξύ μας για την κάθε σοβαρή ή ανόητη αφορμή! Μπορεί να έχουμε κάνει την τοξικότητα δεύτερη φύση μας! Μπορεί μονίμως να αισθανόμαστε… μόνοι μας και όλοι τους! Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να πετροβολούμε σε σταθερή βάση το ελληνικό ποδόσφαιρο…

Δεν μπορούμε όμως και να μην επισημαίνουμε τη δουλειά των ομάδων μας και τη θετική τους παρουσία την τελευταία τριετία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να αντανακλά στην ευρύτερη κατάταξή τους στο σύνολο των 237 ομάδων, που θα μετάσχουν και εφέτος στις διοργανώσεις της UEFA!

Η διαφορά είναι πραγματικά θεαματική!

Δεν υπάρχει η παραμικρή σχέση με ό,τι ίσχυε και με ό,τι είχαν να αντιμετωπίσουν προ τριετίας, εκείνο το δραματικό καλοκαίρι του 2022, όταν είχαμε εκπροσωπηθεί με τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη, κάναμε14 αγώνες στα προκριματικά με μόλις τρεις νίκες και μία μόνη πρόκριση του Ολυμπιακού με αποτυχημένη παρουσία στον όμιλο του Europa. Χωρίς καν ελληνική νίκη στο κυρίως κομμάτι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Tέσσερα καλοκαίρια μετά, από την προσπάθεια αρχικά του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική και σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, κάτι που αποδεικνύουν οι αριθμοί!

ΑΕΚ: Είναι έκτη, θα ήταν…21η!

Ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία θα μετάσχει στα προκριματικά του Champions League με τον έκτο καλύτερο συντελεστή στο σύνολο των 42 πρωταθλητών. Επί της ουσίας θα μετείχε με τον έβδομο, αλλά η πρώτη ομάδα σε συντελεστή, πρωταθλήτρια Ουκρανίας Σαχτάρ βρίσκεται ήδη με την άνεσή της στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ ανέβηκε τόσο ψηλά χάρη με μία μόλις καλή χρονιά στην τρέχουσα ευρωπαϊκή της 5ετία, την εφετινή στο Conference League.

Απλά να σημειώσουμε ότι πέρυσι η ΑΕΚ μετείχε με τον μόλις 27ο καλύτερο συντελεστή στα πλέι οφ του Conference League και ήταν πίσω από ομάδες όπως η Ρίγα και η Ντιναμό Τιράνων… Εφετινές πρωταθλήτριες μάλιστα, όπως η Σάμροκ Ρόβερς και η Τσέλιε τις έβλεπε με το… κιάλι. Αν μετείχε στα εφετινά προκριματικά του Champions League με τον περσινό της συντελεστή θα ήταν μόλις 21η, ενώ θα είχε τον μόλις 12ο καλύτερο συντελεστή του πρώτου προκριματικού στο champions path (αν ξεκινούσε από εκεί) πίσω από την πρωταθλήτρια Γιβραλτάρ, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, την πρωταθλήτρια Βοσνίας Μπόρατς Μπανια Λούκα, την πρωταθλήτρια Κλάκσβικ των νήσων Φερόε, την πρωταθλήτρια Εσθονίας, Φλόρα Ταλίν και πολλές άλλες!

Ένα χρόνο μετά έχει σημαντικές πιθανότητες να προλάβει τους πέντε ισχυρούς στα πλέι οφ της κορυφαίας διοργάνωσης! Και όλα αυτά με μία μόλις επιτυχημένη παρουσία μέχρι τους 8 του Conference League! Αν η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Champions League θα είναι δεδομένα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ αν μετακομίσει στη League Phase του Europa θα είναι στο μεταίχμιο ανάμεσα σε δεύτερο (το πιθανότερο) και τρίτο γκρουπ. Το περασμένο καλοκαίρι στο Μονακό ήταν στο… τέταρτο γκρουπ του Conference!

Ολυμπιακός: Κορυφαίος στο Champions Path, δεύτερος στο Εuropa!

Ο δεύτερος Ολυμπιακός, με τέσσερις στις πέντε επιτυχημένες ευρωπαϊκές σεζόν στην τρέχουσα 5ετία, θα είχε τον καλύτερο συντελεστή ολόκληρης της προκριματικής φάσης στο Champions Path και αν ήταν εκείνος πρωταθλητής θα είχε πάρει τη θέση της Σαχτάρ και θα βρισκόταν σήμερα απευθείας στη League Phase του Champions League.

Και πάλι όμως δεν είναι τυχαίο το ότι θα μετάσχει στο πολύ πιο δύσκολο μονοπάτι των μη πρωταθλητών (με ομάδες από Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τουρκία και Τσεχία, που δεν εκπροσωπούνται στο champions path) με τον τέταρτο καλύτερο συντελεστή, πίσω από Σπόρτιγκ Λισσαβόνας, Λιόν και την εκπληκτική Μπόντο Γκλιμτ. Για πρώτη φορά ελληνική ομάδα σε αυτό το μονοπάτι θα είναι δεδομένα ισχυρή και στον δεύτερο αλλά και στον τρίτο προκριματικό είτε υπάρξει rebalancing με τον αποψινό κάτοχο του Europa League ή όχι.

Εξίσου χαρακτηριστικό ότι αν ο Ολυμπιακός μετείχε στα προκριματικά του Europa θα είχε και εκεί τον κορυφαίο συντελεστή όλων των ομάδων, πίσω από την πορτογαλική Μπράγκα! Και η Μπράγκα αλλά και η Μπόντο Γκλιμτ με τη Λιόν πέρασαν σε συντελεστή τον Ολυμπιακό λόγω της εφετινής καλύτερης σεζόν που έκαναν! Με τα περσινά δεδομένα οι ερυθρόλευκοι θα ήταν ισχυροί και στα πλέι οφ του League Path μαζί με τη Σπόρτινγκ, αφού θα είχαν καλύτερο συντελεστή από Λιόν και Μπόντο! Επίσης αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει για πρόκριση στη League Phase του Champions League και μετακομίσει στο Europa, θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης για την κλήρωση της League Phase!

ΠΑΟΚ: Με τον 6ο συντελεστή στο Europa, θα ήταν πρώτος στο Champions Path!

Στο Europa League o ΠΑΟΚ από τον δεύτερο προκριματικό, αφού επί της ουσίας πήρε το τέταρτο καλύτερο ελληνικό εισιτήριο για την Ευρώπη, πίσω από ΑΕΚ και Ολυμπιακό αλλά και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ!

Σε μία πολύ δύσκολη διοργάνωση αυτό το καλοκαίρι γιατί σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα απέτυχαν οι συνήθεις ύποπτοι (ομάδες τύπου Μίντιλαντ, Ρέιντζερς, Καραμπάγκ, Πλζεν, Σάλτσμπουργκ) και μετακόμισαν στο Europa από το Champions League, ο ΠΑΟΚ μετέχει στα προκριματικά με τον έκτο καλύτερο συντελεστή στις 32 ομάδες, που πήραν εισιτήριο συμμετοχής στους τέσσερις προκριματικούς γύρους.

Ενδεικτικό βεβαίως του πόσο έχουν δυσκολέψει αυτό το καλοκαίρι τα προκριματικά του Europa League είναι και το ότι αν ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής μετείχε στα προκριματικά του Champions League, θα είχε τον δεύτερο καλύτερο συντελεστή σε ολόκληρο το champions path, πίσω από τη Σαχτάρ, που και πάλι θα ήταν πήγαινε απευθείας στη League Phase. Αν ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει με τρεις στις τρεις προκρίσεις, τότε θα είναι πιθανότατα στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Europa League, ενώ αν μετακομίσει στο Conference League θα είναι στο πρώτο γκρουπ!

Παναθηναϊκός: Από 31ος πίσω από τη Ρουζομπερόκ… ανάμεσα στο 6-8!

Ακόμα πιο χαρακτηριστική περίπτωση ο Παναθηναϊκός μετά από μόλις δύο ικανοποιητικές για τα δικά του ιστορικά δεδομένα ευρωπαϊκές συμμετοχές στην τρέχουσα 5ετία του.

Μόλις πριν από δύο καλοκαίρια, το 2024, οι «πράσινοι» επανέρχονταν στα ευρωπαϊκά σαλόνια όχι με τον δικό τους αλλά με τον εθνικό συντελεστή, γιατί ήταν ανώτερος από το δικό τους coefficient!

Eκείνο το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός ήταν ανίσχυρος από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League από τον οποίο είχε ξεκινήσει, πίσω από την… ισχυρή Μπότεφ Πλόντβιβ με την οποία και κληρώθηκε, αλλά και ομάδες όπως η Ρουζομπερόκ και η σκοτσέζικη Κιλμάρνοκ. Στον τρίτο προκριματικό είχε τον δεύτερο χειρότερο συντελεστή στο σύνολο των 14 ομάδων (υπερτερούσε μόνο της ουκρανικής Κρίβμπας), χαρακτηρίστηκε άτυχος που κληρώθηκε με τον Αγιαξ, αποκλείστηκε και στην κλήρωση των πλέι οφ του Conference μετείχε με τον 31ο καλύτερο συντελεστή στο σύνολο… 38 ομάδων, κληρώθηκε με τη Λανς και την απέκλεισε.

Εκεί ήταν που γύρισε ο διακόπτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους «πράσινους»!

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος στο πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και δύο χρόνια μετά στον δεύτερο και τρίτο προκριματικό θα συμμετάσχει με τον τρίτο καλύτερο συντελεστή στο σύνολο 108 ομάδων, πίσω μόνο από τον Αγιαξ και τη Ραπίντ Βιέννης και στα πλέι οφ θα έχει από τον 6ο έως τον 8ο καλύτερο συντελεστή. Καμία απολύτως σχέση με το πρόσφατο παρελθόν του. Ο Παναθηναϊκός αν καταφέρει να κάνει το τρία στα τρία θα βρεθεί πιθανότατα στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας του εφετινού Conference, μπορεί και στο πρώτο, ενώ πριν από δύο χρόνια ήταν μόλις στο πέμπτο…

Ανεβασμένος και ο εθνικός συντελεστής

Εξίσου χαρακτηριστικό του πόσο πολύ έχει βελτιωθεί η θέση της χώρας μας στο επίπεδο των εθνικών διασυλλογικών διοργανώσεων είναι και το γεγονός ότι ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει στις κληρώσεις με τον εθνικό συντελεστή (αφού δεν έχει δική του ευρωπαϊκή παρουσία στην τρέχουσα 5ετία) στους 9.682 πόντους, που είναι καλύτερος από τον συλλογικό συντελεστή με τον οποίο μετείχε πέρσι η ΑΕΚ, στους 9.500 πόντους. Όταν ο Παναθηναϊκός πριν από δύο καλοκαίρια είχε χρησιμοποιήσει τον εθνικό συντελεστή, αυτός ήταν τότε στους 6,500 πόντους!

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΦΗ θα είναι ανίσχυρος στα πλέι οφ του Europa League και αν καταφέρει να προκριθεί θα είναι δεδομένα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ στο Conference με τον ελληνικό συντελεστή θα είναι ανάμεσα στο πέμπτο και το τέταρτο.