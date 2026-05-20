Οι κακοί λογαριασμοί

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία του περάσματος του Ράφα Μπενίτεθ από τον ΠΑΟ τώρα που φαίνεται ότι το διαζύγιο έχει βγει ψάχνοντας μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε με τον Ισπανό.

Ακριβώς με την λήξη του πρωταθλήματος ξεκίνησε ο προβληματισμός όσων το έχασαν για την επόμενη σεζόν. Πρώτη φυσικά προτεραιότητα είναι το θέμα των προπονητών. Στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό προβληματίζονται για το αν πρέπει να συνεχίσουν με τους ίδιους: δεν είναι εύκολο να υπάρξει απόφαση χωρισμού ούτε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου ούτε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στον Παναθηναϊκό που το πρωτάθλημα δεν το διεκδίκησε καν το πράγμα μοιάζει πιο απλό: η απόφαση διακοπής της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως έχει βγει καιρό τώρα. Δεν έχουν προφανώς τρελαθεί όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ που το έχουν προαναγγείλει προετοιμάζοντας τον κόσμο.

Το πρωτάθλημα είχε χαθεί

Ας θυμηθούμε μερικά δεδομένα στην ιστορία του Μπενίτεθ. Ο ΠΑΟ ανακοίνωσε την πρόσληψή του στις 24 Οκτωβρίου. Είχαν γίνει επτά αγωνιστικές. Ο Μπενίτεθ βρήκε τον Παναθηναϊκό στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με μόλις 9 βαθμούς, με 8 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και 7 από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ποτέ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος μια ομάδα δεν έχει ανατρέψει τέτοια διαφορά στην συνέχεια κερδίζοντας το πρωτάθλημα. Στον ΠΑΟ το ήξεραν και για αυτό άλλωστε η πρόσληψη του Ισπανού δεν συνοδεύτηκε από καμία εξαγγελία διεκδίκησης πρωταθλήματος κτλ. Ο ίδιος ο Μπενίτεθ είχε πει πως η σεζόν θα του είναι χρήσιμη για να μάθει την ομάδα και για να βάλει τις βάσεις ενός πρότζεκτ που θα ολοκληρωθεί όπως είχε πει σε τουλάχιστον δύο μεταγραφικές περιόδους. Κανείς δεν θυμάμαι να έφερε τότε αντίρρηση και δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους (που μπορεί να φέρουν όσες αντιρρήσεις θέλουν…) αλλά στα ίδια τα στελέχη του ΠΑΟ που δεν είναι και λίγα. Είχε τότε τονιστεί ως στόχος η διάκριση στην Ευρώπη και η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος – φυσικά και η βελτίωση της βαθμολογικής θέσης του ΠΑΟ στο πρωτάθλημα. Και υπήρχε και μια άλλη ελπίδα: να γίνει χάρη στην παρουσία του καλή δουλειά στις μεταγραφές του Ιανουαρίου.

Εκανε ο Μπενίτεθ μεταγραφές;

Πάμε παρακάτω. Ο Μπενίτεθ έφτασε με τον ΠΑΟ στο Γιουρόπα λιγκ πιο μακριά από όσο έχει πάει η ομάδα με οποιοδήποτε προπονητή στην Ευρώπη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Στο πρωτάθλημα έτρεξε ένα σερί έντεκα αγωνιστικών χωρίς ήττα και χωρίς βέβαια κάποιου τύπου θεαματικό ποδόσφαιρο. Διόρθωσε την θέση του ΠΑΟ όσο γινόταν και τον έφερε από έβδομο τέταρτο: η απόστασή του από τους τρεις πρώτους ήταν αδύνατο να καλυφθεί. Δεν έκανε καλά play off – ο ίδιος λέει πως η ομάδα δεν είχε στόχο. Κι αποκλείστηκε στο κύπελλο από τον ΠΑΟΚ με δυο ήττες και κυρίως από μια απροσεξία: αν απλά είχε προσέξει το ματς με την Καβάλα θα είχε αποφύγει στα ημιτελικά την ομάδα του Λουτσέσκου και ο δρόμος θα ήταν πιο βατός. Δεν ξέρω αν αυτή η απροσεξία ήταν αποκλειστικά δική του κι αν κάποιο στέλεχος του είχε επισημάνει το γεγονός ότι στο κύπελλο Ελλάδος φέτος δεν υπήρχαν κληρώσεις αλλά δεν θέλω να τον υπερασπιστώ: ας πούμε ότι το λάθος είναι όλο δικό του. Αλλά από την άλλη ας δώσουμε στον Μπενίτεθ τα λάθη που είναι του Μπενίτεθ κι όχι τα λάθη όλων. Στην πολιτική των μεταγραφών του Ιανουαρίου πχ η συμμετοχή του είναι μικρή: τον ρώτησαν απλά για θέσεις. Οι Τετέι – Παντελίδης είχαν αποκτηθεί πριν έρθει. Τον Ερνάντεθ τον έφερε ο Κορώνα. Ο Αντίνο ήρθε γιατί το περασμένο καλοκαίρι τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Αποκλείεται να ήταν υποδείξεις του Μπενίτεθ ο Κοντούρης, ο Κάτρης και ο Τσάβες. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ήταν και ο Γιάγκουσιτς. Πιο ήταν το αποτέλεσμα; Ότι ο Ισπανός βρέθηκε με καμιά τριανταριά ποδοσφαιριστές μεσούσης της περιόδου. Τι μπορούσε να κάνει; Θεαματική ομάδα με τόσους νεοφερμένους (αλλά και με παίκτες που στο μεταξύ χάρη σε αυτόν βγήκαν από την προηγούμενη αγωνιστική ναφθαλίνη, όπως ο Ταμπόρδα πχ) δύσκολα θα δημιουργούσε ο οποιοσδήποτε. Τον κατηγορούσαν πχ ότι άλλζε την ομάδα συχνά. Οντως το έκανε. Αλλά με τριάντα παίκτες που νοιώθουν όλοι βασικοί, τι να κάνει;

Αυτό που μπορούσε να κάνει είναι να ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Να μπορεί σήμερα να πει ποιοι από τους πολλούς που βρήκε και τους πολλούς που του φέρανε του κάνουν για να δουλέψει το καλοκαίρι και να φτιάξει μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Πόσους χρειάζεται;

Απέφυγε να πάρει σε αυτό θέση; Όχι και νομίζω πως για αυτό φεύγει. Από όσο καταλαβαίνω κατηγορείται πως όταν του ζητήθηκε ένα είδος έκθεσης για την νέα σεζόν ζήτησε λένε δέκα βασικούς. Είναι πολλοί; Πιθανότατα ναι. Αλλά αν κάνει κάποιος μια τίμια και σοβαρή αξιολόγηση της σεζόν του ΠΑΟ δύσκολα θα του δώσει και άδικο. Ο ΠΑΟ θέλει τερματοφύλακα και δεν κρύβουν μάλιστα πως θέλουν τον Βλαχοδήμο. Χρειάζεται δεξί μπακ γιατί φεύγει ο Κότσιρας και λογικά αυτός που θα ρθει έρχεται και για να παίξει βασικός. Το ίδιο ισχύει νομίζω και με αυτόν που θα αποκτηθεί για την αριστερή πλευρά όπου σήμερα υπάρχει μόνο ο καλός Κυριακόπουλος. Στα στόπερ ο καλύτερός του είναι ο Ινγκασον που όμως είναι .. χρονών – ο Μπράουν είναι εύθραυστος μετά τον τραυματισμό, ο Κάτρης χρήσιμος αλλά μικρός, οι Τουμπά και Ερνάντεθ θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι αναπληρωματικοί. Το ίδιο ισχύει και με τους μέσους. Ο Τσιριβέγια ξεκίνησε καλά και ο Τσέριν τελείωσε την σεζόν καλά, αλλά κανείς από τους δυο δεν είχε τους απαραίτητους εννέα μήνες σταθερής απόδοσης. Ο Σάντσες έχει δυστυχώς μόνιμα προβλήματα. Στον Μπακασέτα και στον Σιώπη μου μοιάζει δύσκολο να στηθεί μια μεσαία γραμμή ομάδας να κάνει πρωταθλητισμό όταν υπάρχει τόση γκρίνια για τα πεπραγμένα τους. Ο ΠΑΟ τέλος έχει πολλούς κυνηγούς – πολλοί περισσότερους από όσους χρειάζεται μια ομάδα – αλλά δεν διακρίνονται μεταξύ αυτών σοβαροί σκόρερς. Μπορείς να ποντάρεις ότι του χρόνου θα ναι καλύτεροι ο Τετέι, ο Παντελίδης, ο Αντίνο, ο Ταμπόρδα, ο Ζαρουρί και ο Πελίστρι το δεδομένο όμως είναι ότι όλοι αυτοί φέτος σκόραραν ελάχιστα. Προφανώς δεν μπορεί να φύγουν όλοι αλλά ό,τι ο ΠΑΟ θα πρέπει να ψάξει κάποιους με γκολ στο βιογραφικό τους δεν νομίζω πως χωρά αμφιβολία. Επομένως ίσως ο Μπενίτεθ είπε μια υπερβολή όταν ζήτησε 10 βασικούς. Αλλά 8 τουλάχιστον για να αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟ τους χρειάζεται. Οποιος κι αν είναι ο επόμενος προπονητής του.

Να υπάρξει μια κάποια ιεραρχία

Η δική μου εντύπωση είναι ότι ο ΠΑΟ δεν ήταν έτοιμος για τον Μπενίτεθ: δεν κατάφερε να εξηγήσει την δουλειά του, πόνταρε στο όνομά του παρουσιάζοντάς τον ως θαυματοποιό, νομίζω πως από την στιγμή που τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα τα στελέχη πήραν και αποστάσεις – άλλωστε κανείς δεν τον χρεώθηκε αφού κανείς δεν τον έφερε και κατά συνέπεια νομίζω πως και κανείς δεν θέλησε να δέσει την δική του παρουσία με την δική του. Με τον Μπενίτεθ έγιναν κακοί λογαριασμοί και αυτοί δημιουργούν και κακούς φίλους ή καθόλου φίλους.

Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: τον επόμενο κάποιος πρέπει να τον φέρει κι ο ίδιος πρέπει να τον χρεωθεί και να κοιτάξει και να τον στηρίξει. Μου έκανε εντύπωση ομολογώ το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ όταν ακούστηκε. Μου φάνηκε σαν ο ΠΑΟ να έψαχνε το αντίθετο του Μπενίτεθ. Ο Δανός είναι μόλις 41χρονών κι έχει μικρό βιογραφικό. Είχε δυο πολύ καλές σεζόν με την Κοπεγχάγη με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα και μπήκε και στην Legaue Phase του Τσάμπιονς λιγκ. Την τρίτη σεζόν δεν τα πήγε καλά και απολύθηκε νωρίς διαφωνώντας και με την πολιτική των πωλήσεων που ακολουθεί η διοίκηση της ομάδας. Αναρωτήθηκα πως προέκυψε. Διάβασα ότι είχε ποδοσφαιριστή τον Κάρλος Ζέκα και αρχικά ακούστηκε πως αυτός τον πρότεινε. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να έχει σκεφτεί πως ο αντικαταστάτης του Μπενίτεθ μπορεί να είναι ένας σχετικά άγνωστος Δανός, αλλά μετά θυμήθηκα ότι στην Κηφισιά είχε έρθει ένας Δανός προπονητής, ο Ντέιβιντ Νίλσεν. Εμεινε ένα μόλις μήνα αλλά ίσως ο Στέφανος Κοτσώλης να είχε εντυπωσιαστεί από την δουλειά του. Αν τον Νίστρουπ τον έφερε αυτός ο Γιάννης Αλαφούζος πρέπει κατά την γνώμη να κάνει κάτι απλό: να διώξει όλο τον υπόλοιπο κόσμο που ασχολείται με την ομάδα, τα αγωνιστικά της και τα μεταγραφικά της, και να κρατήσει αυτούς τους δυο. Μήπως και υπάρξει μια κάποια ιεραρχία. Που με τον Μπενίτεθ δεν υπήρξε ποτέ: ήταν αυτός από την μια πλευρά και όλοι οι υπόλοιποι από την άλλη…