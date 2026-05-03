Ο Χανιώτης γκολκίπερ του Ολυμπιακού δέχθηκε χτύπημα από τον Σουηδό φορ στο πρώτο μέρος και είχε πρόβλημα από τότε.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δέχθηκε το χτύπημα του Γερεμέγεφ στο πρώτο 45λεπτο στην φάση που σταμάτησε το τετ α τετ του Σουηδού επιθετικού. Μάλιστα για αρκετά λεπτά υπήρχε η αίσθηση πώς μπορεί να γινόταν αλλαγή στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός για να μπει ο Πασχαλάκης στην θέση του. Τελικώς έμεινε στο ματς ως το τέλος. Δείτε την σχετική φωτό με το πόδι του Τζολάκη μετά από την φάση αυτήν.



