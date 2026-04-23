Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τους Κοστίνια κι Ορτέγκα.

Οι δύο ακραίοι μπακ, ο Κοστίνια κι ο Ορτέγκα δεν ήταν δύο από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού την Κυριακή στη Λεωφόρο. Δεδομένα δεν ήταν κακοί, αλλά δεν έκαναν και κάποιο ιδιαίτερα καλό παιχνίδι.

Αυτή είναι η διαπίστωση. Υπάρχει και η δικαιολογία: Αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ορτέγκα ήταν στις 14 Μαρτίου (ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3). Και του Κοστίνια ήταν στις 22 Μαρτίου (Ολυμπιακός-Λάρισα 0-0). Και να το πάω κι ένα βήμα παραπάνω: Στα εννιά προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, πριν τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού, ο Ορτέγκα κι ο Κοστίνια ήταν βασικοί μόνο στα τρία από αυτά, ενώ στα άλλα έξι ήταν στον πάγκο η, στην εξέδρα. Είναι μία παράμετρος που δεν μπορείς να την αγνοήσεις.

Θέλω να πω ότι πρόκειται για δύο παίκτες που είχαν χάσει το ρυθμό τους, οπότε υπάρχει γι΄ αυτούς μία δικαιολογία αναφορικά με τα προβλήματα που έβγαλαν στην απόδοση τους στην Κυριακή στη Λεωφόρο. Διότι είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός πήρε από αυτούς ελάχιστα πράγματα επιθετικά, σχεδόν τίποτα. Αμυντικά ήταν καλύτερη η κατάσταση, όχι όμως ασφαλής.

Κατ΄ αρχάς ο Ορτέγκα έκανε μεγάλο λάθος που έκανε φάουλ για κίτρινη στη φάση με τον Ταμπόρδα, καθώς έπαιζε έτσι, με κάρτα, από το 9ο λεπτό, κάτι που ποτέ δεν είναι βολικό για έναν μπακ. Τον κάλυπτε ο Πιρόλα, οπότε δεν χρειάζονταν το δικό του φάουλ. Κάπως έτσι, 12 λεπτά αργότερα, όταν του ξέφυγε ο Τετέη, έκανε κίνηση να τον τραβήξει, δόθηκε φάουλ και ρίσκαρε μία δεύτερη κίτρινη κάρτα κι αποβολή από το 21’. Έκτοτε το χειρίστηκε καλύτερα, δεν ξαναέκανε φάουλ έως το τέλος του αγώνα, όμως στην αρχή πήγε να βάλει την ομάδα σε πρόβλημα.

Ο Αργεντίνος αριστερός μπακ δεν έκανε την καλύτερη άμυνα στο κοντινό πλασέ του Ταμπόρδα στην ευκαιρία στο πρώτο λεπτό, νικήθηκε κατά κράτος στη μονομαχία με τον Τετέη στο 38’ σε μία ευκαιρία του Καλάμπρια και εύκολα πλαγιοκοπήθηκε στο β΄ ημίχρονο σε μία άλλη ευκαιρία του Καλάμπρια. Στο δε επιθετικό κομμάτι, δύο φορές που προωθήθηκε και γύρισε την μπάλα ήταν χωρίς ουσία και σε άλλες δύο προωθήσεις του έχασε την μπάλα, με κακό κοντρόλ η, απρόσεκτες πάσες. Το καλό είναι ότι ο Ορτέγκα είχε δύο καλές άμυνες απέναντι στον Ταμπόρδα (τη μία με ωραίο τάκλιν), ότι κέρδισε κάποιες ακόμη μάχες χαμηλά και ψηλά κι ότι γενικά κράτησε τη θέση του.

Ο Κοστίνια, από την πλευρά του, τα χάλασε πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Είχε δυνάμεις και βγήκε μπροστά, όμως οι σέντρες του ήταν κακές, οι πάσες του δεν ήταν καλές και σε εκείνη την στιγμή που έφυγε τόσο ωραία μπροστά σε αντεπίθεση και στο τέλος αντί να πασάρει δεξιά του στον Ζέλσον έδειξε σαν να μην ξέρει τι να κάνει την μπάλα, ήταν απογοητευτικός.

Αμυντικά ο Πορτογάλος ξεκίνησε κι αυτός με μία πολύ κακή αντίδραση, σε αυτή την ευκαιρία του ΠΑΟ στο πρώτο λεπτό, καθώς έμεινε πολύ πιο πίσω από τους στόπερ με συνέπεια να καλύπτει τον Αντίνο, ενώ έπρεπε να τον βγάλει οφσάϊντ στην πάσα που έγινε προς την πλευρά του. Αλλά και έκλεισε με κακή άμυνα, στο 76’, με την μπάλα να περνάει από δίπλα του σε μία κάθετη πάσα και να μην διώχνει, με συνέπεια να βγει η φάση στην οποία ο Γκαρθία έκανε φάουλ πάνω στο ημικύκλιο της περιοχής πάνω στον Καλάμπρια.

Κατά τα άλλα, ήταν αποτελεσματικός στο ψηλό παιχνίδι, κάλυψε αρκετές φορές καλά τη θέση του και έκανε αρκετές επιθέσεις, έστω χωρίς επιτυχία. Μοιάζει να έχει χάσει φέτος την ψυχολογία του, ίσως βλέποντας ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν μένει ευχαριστημένος μαζί του. Πάλι τον άλλαξε, άλλωστε, αυτή τη φορά στο 77’-και δεν νομίζω ότι έγινε λόγω της κίτρινης που πήρε στο 68’ για να σταματήσει αντεπίθεση του Ταμπόρδα. Η αλλαγή του, νομίζω, ήταν από το λάθος του στη φάση του 76’.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από τα 24 παιχνίδια που έχει παίξει ως βασικός σε όλες τις διοργανώσεις φέτος ο Κοστίνια, έχει γίνει αλλαγή στις 13, κάτι πολύ σπάνιο για μπακ.

Άσχετο: Την Μάριμπορ ήταν να την πάρει και το περασμένο καλοκαίρι ο Μαρινάκης. Τώρα, όμως, ίσως είναι πιο ώριμος ο καιρός για την αγορά εκ μέρους του, της μεγαλύτερης ομάδας της Σλοβενίας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δείτε εδώ το γκολ της νίκης της Σάουθαμπτον στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο παίκτης της Σάουθαμπτον, ο ευρισκόμενος σε θέση οφσάϊντ, την στιγμή του σουτ του σκόρερ, επηρεάζει την θέα του γκολκίπερ; Ναι, θα πουν οι περισσότεροι. Το γκολ μέτρησε κι η Άρσεναλ αποκλείστηκε από τον τελικό.

Εάν μετρούσε το γκολ του Γιαζίτσι στο τελευταίο λεπτό στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ (0-1) και δεν έδινε οφσάϊντ λόγω Πιρόλα ο VAR, τώρα η βαθμολογία στην κορυφή της βαθμολογίας θα ήταν ΑΕΚ 64, Ολυμπιακός 62. Κι όχι ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 61.

