Ο τρελαμένος μπόμπιρας ΑΕΚτζής που έκλεψε την παράσταση!

Ξεσήκωσε το πέταλο και έπειτα όλο το γήπεδο ο μικρός Αργύρης με τη συμμετοχή του στο τραγούδι και το κιτρινόμαυρο πάρτι στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ...

ΑΕΚ λένε οι οπαδοί της (θαρρώ το υποστηρίζουν και των υπολοίπων ομάδων οι φίλοι) γεννιέσαι δεν γίνεσαι και αυτό δεδομένα και το υπογράφω διότι το γνωρίζω προσωπικά ισχύει με τον μικρό Αργύρη που θα δείτε και στο σχετικό βίντεο που φιλοξενήσαμε (εννοείται με τη συγκατάθεση των γονιών του) στην εκπομπή Galacticos!

Πρόκειται για έναν υπέροχο... μπόμπιρα που διανύει το δεύτερο έτος της ηλικίας του και όμως κάνει εξέδρα σούπερ και κλέβει την παράσταση by far... Αυτό δα έλειπε! Τα βίντεο που παρουσιάσαμε είναι από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ και το επιβλητικό 3-0 για τους "κιτρινόμαυρους" και ο μικρός Αργύρης το ζει με την ψυχή του και μεταδίδει το πάθος του για χορό, φωνή και χαρά από του ώμους του πατέρα του σε όλο το πέταλο και σε όλο το γήπεδο.

Συνηθίζουμε να τα βλέπουμε στο εξωτερικό, πολλές φορές στην Αργεντινή, ωστόσο τα δικά μας και στην περίπτωσή μας ο Αργύρης είναι πολύ καλύτερα και δεδομένα περισσότερο όμορφα και αξίζει να τα αναδεικνύουμε. Είναι δεδομένο ότι το έχει στο dna του, στο αίμα του ο μπόμπιρας που λατρεύω και προσωπικά διότι τον γνωρίζω από την πρώτη του ώρα ζωής, μιας και οι γονείς του, Ανδρέας και Νεφέλη, αλλά και οι νονοί του, είναι φίλοι μου - οικογένεια και δεν θα γινόταν να γίνει κάτι διαφορετικό με τον Αργύρη. Αλλά εδώ όπως προκύπτει και από τα βίντεο είναι πασιφανές ότι ο μικρός το 'χει μέσα του, αυτή την υπέροχη, γλυκιά ...μούρλα που λέμε μιας και άλλα παιδάκια (απόλυτα δικαιολογημένα) στην ηλικία του θα φοβόντουσαν, ή ίσως να τρόμαζαν από την ατμόσφαιρα, στη πρώτη μόλις τους φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα και μάλιστα τέτοιο ντέρμπι (είχε πάρει το βάπτισμα πυρός σε χάντμπολ)!

Την υγεία του να 'χει, καλότυχο να είναι πάντα και φυσικά να μεγαλώσει με αυτή την υπέροχη, αγνή αγάπη του για την ΑΕΚ...