Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα κριτήρια με τα οποία ο Γιάννης Αλαφούζος θα αποφασίσει αν ο Ράφα Μπενίτεθ θα παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά τα play offs.

H ιστορία του Παναθηναϊκού τα τελευταία 46 χρόνια, από την πρώτη χρονιά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, έχει αποδείξει ότι παραδόξως οι μεγαλύτερες επιτυχίες του δεν καταγράφονται με τα «μεγάλα» ονόματα προπονητών με τα οποία έχει συνεργαστεί κατά καιρούς.

Με τον Γιάτσεκ Γκμοχ κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι έφτασε στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1984, εναντίον της Λίβερπουλ. Με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα πήρε δυο σερί πρωταθλήματα κι έφτασε στους ημιτελικούς του Champions League εναντίον του Αγιαξ. Με τον Γιάννη Κυράστα έπαιξε το ομορφότερο ποδόσφαιρο την τελευταία 25ετία. Με τον Κυράστα, τον Αγγελο Αναστασιάδη και τον Σέρχιο Μαρκαριάν έφτασε δυο σερί σεζόν στους προημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Γιτζάκ Σουμ πήρε το πρωτάθλημα του 2004, με τον Νίκο Νιόπλια (και όχι με τον Χενκ τεν Κάτε) πήρε το τελευταίο του νταμπλ το 2010. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκρότησε το καλύτερο σύνολο επί Αλαφούζου και έφτασε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Βασίλη Δανιήλ κατέκτησε πρωταθλήματα κι έκανε δυο σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες.



Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, η έως τώρα πορεία ενός προπονητή με τεράστια πείρα και απίστευτες για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος επιτυχίες στο παρελθόν, προς το παρόν δεν έχει πείσει 100% τους διοικούντες την ΠΑΕ ότι μπορεί να οδηγήσει την ομάδα και σε ευοίωνο μέλλον. Προφανώς, βέβαια, με κανέναν προπονητή δεν είσαι βέβαιος! Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν πριν από πέντε μήνες μια τεράστια επένδυση για τους Πράσινους. Ηταν μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον. Ο πιο ακριβοπληρωμένος κόουτς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου προσλήφθηκε σ’ ένα χρονικό σημείο στο οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος είχε (ορθώς) καταλήξει στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κατακτήσει το εφετινό πρωτάθλημα και ότι η διατήρηση του Χρήστου Κόντη ήταν μεγάλο ρίσκο. Γι’ αυτό και αποφάσισε να χτυπήσει την πόρτα και μερικών προπονητών με τεράστιο βεληνεκές, μεταξύ των οποίων και ο Τσάβι! Εχοντας πάντα ως σύμβουλό του τον Ιταλό Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην απόφαση για την παραμονή ή την απόλυση του διάσημου Ισπανού, προτού (τότε) επαναφέρει τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη στο στελεχιακό δυναμικό της ΠΑΕ, προτού προσλάβει τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα ως τεχνικούς διευθυντές.



Ο Μπενίτεθ πέρασε ήδη από πολλά κύματα. Μετά τον πρώτο «μήνα του μέλιτος», στον οποίο οι παίκτες έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους και εκείνος έκανε λίγες αλλαγές, άρχισε η κατηφόρα και τα «πειράματα» μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου, μετά από αρκετές αποχωρήσεις (από τους «βασικούς» μόνο ο Τετέ) και οκτώ μεταγραφές τον Ιανουάριο. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ με κάκιστη εμφάνιση ελλείψει Τεττέη (15 Φεβρουαρίου) και αφού είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ με δύο «εύκολες» ήττες, ο Ισπανός είχε βρεθεί υπό κρίση ενόψει της ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν και των σερί αγώνων με ΟΦΗ και Αρη στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα πέναλτι στην Τσεχία, πήρε τρία σερί τρίποντα στο πρωτάθλημα με δύο νίκες επί των Κρητικών και μία επί του Αρη, ο Μπενίτεθ σταθεροποιήθηκε. Όμως οι πιθανότητες παραμονής του παραμένουν 50% - 50%. Πότε θα πάρει την τελική απόφαση ο Γιάννης Αλαφούζος είναι άγνωστο, αλλά βέβαιο είναι πως τελικά εκείνος θα την πάρει!

Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης

Α) Η πορεία, δηλαδή τα αποτελέσματα στα play offs με έξι ντέρμπι εναντίον των ομάδων που ο Παναθηναϊκός θέλει να ανταγωνιστεί την επόμενη σεζόν για το πρωτάθλημα.

Β) Η συμφωνία Μπενίτεθ – διοίκησης σε σειρά ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένους παίκτες. Παράδειγμα: αν ο Ράφα θέλει να δοθούν δανεικοί οι Αντίνο – Γιάγκουσιτς, θα υπάρχει διαφωνία. Παράδειγμα δεύτερο: αν ο Ράφα θέλει να παραμείνει στην ομάδα ο 37χρονος Σισοκό, ή εμμένει σε σημαντικούς ρόλους για παίκτες όπως ο Ερνάντεθ ή ο Γεντβάι, θα υπάρχει διαφωνία. Παράδειγμα τρίτο: αν ο Μπενίτεθ θέλει να αγοραστεί ο Λαφόν που είναι δανεικός και να είναι βασικός και την επόμενη σεζόν, θα υπάρχει διαφωνία. Αν προκύψουν πολλές διαφωνίες, προφανές είναι πως δεν θα υπάρχει… συμφωνία για την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας.

Γ) Η εικόνα της ομάδας, δηλαδή τι θα παρουσιάσει στο γήπεδο στα play offs. Ένα σύνολο που θα αντιμετωπίσει έξι ματς παθητικά πίσω από την μπάλα όπως έχει κάνει έως τώρα στα περισσότερα ντέρμπι (και το οποίο επανέλαβε στο 0-0 της Τούμπας, στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ), δεν ικανοποιεί τη διοίκηση. Αντιθέτως, αν ο Παναθηναϊκός ο οποίος πλέον χάρη στην παρουσία του Ράφα έχει βελτιωθεί θεαματικά στην αμυντική συνοχή του και στα αποτελέσματά του, παρουσιάσει μια εικόνα «ισορροπημένη» ή ακόμα περισσότερο μια εικόνα που σε ορισμένα από τα ματς θα θυμίζει το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (2-1), τότε ο Μπενίτεθ θα κερδίσει πολλούς πόντους. Εδώ «κρύβεται» ένα «βαθύτερο» ζήτημα: η αξιολόγηση του ρόστερ. Και για να μην πολυλογούμε: οι διοικούντες θεωρούν ότι με το σημερινό ρόστερ, ο Παναθηναϊκός μπορεί να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο απ΄ αυτό που δείχνει, δεδομένων πια και της σταδιακής «επιστροφής» των περισσότερων τραυματισμένων παικτών. Ο Μπενίτεθ πιστεύει ότι αυτή η στάνη βγάζει αυτή την περίοδο το καλύτερο τυρί που μπορεί.

Δ)Η πνευματική και αθλητική προετοιμασία ενός συνόλου που δεν έχει πάρα πολλά και ισχυρά κίνητρα στα play offs. Στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός δεν γοήτευσε κανέναν, αλλά ψυχο-σωματο-πνευματικά ήταν αναμφίβολα πολύ καλά προετοιμασμένος!

Δυο - τρεις επιπλέον σημειώσεις που ίσως παίξουν καταλυτικό ρόλο...