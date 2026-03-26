Η ανανέωση του κοινοτικού διαβατηρίου του Μπενχαμίν Γκαρέ «ξεφορτώνει» μία θέση ξένου στον Άρη ο οποίος περιμένει και τις επιστροφές των τραυματιών ενόψει Playoffs.

Καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ αγωνιζόταν στη Λατινική Αμερική – κι εκεί προφανώς δεν χρειαζόταν κοινοτικό διαβατήριο – αυτό δεν είχε ανανεωθεί με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει θέση ξένου στα παιχνίδια που προηγήθηκαν με τη φανέλα του Άρη. Η ανανέωση του ιταλικού διαβατηρίου του λύνει ένα πρόβλημα για τον Άρη καθώς αποδεσμεύει μια θέση ξένου και μάλλον διευκολύνει τον Μιχάλη Γρηγορίου ως προς την επιλογή της σχετικής πεντάδας ενόψει των αγώνων των Playoffs. Δεδομένης της αναγκαίας παρουσίας των Χόνγκλα, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ, ο 52χρονος τεχνικός θα επιλέγει έναν εκ των Ντούντου-Νινγκ. Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, «έκοψε» τον δεύτερο.

Ως προς τα κριτήρια της τελικής απόφασης σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι επιστροφές των τραυματιών. Για παράδειγμα, είναι δεδομένη η διαθεσιμότητας του Φρέντρικ Γένσεν στην πρεμιέρα της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό και μένει να φανεί αν θα συμβεί το ίδιο και με τους Μισεουί, Γαλανόπουλο. Ο Φινλανδός μέσος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 22 Φεβρουαρίου και στον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά ενώ στη διάρκεια της χρονιάς χρειάστηκε να διαχειριστεί τρεις μυϊκούς τραυματισμούς λόγω των οποίων περιορίστηκε στους 16 αγώνες στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η τελευταία συμμετοχή του Γκαμπριέλ Μισεουί ήταν στην τελευταία νίκη του Άρη – επί του Παναιτωλικού στις 31 Ιανουαρίου. Συνολικά ο 21χρονος μέσος αγωνίστηκε μόλις σε 12 παιχνίδια και ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του περιορίστηκε στα 506 λεπτά. Ο Κώστας Γαλανόπουλος χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά στις 18 Ιανουαρίου, στην ήττα από την ΑΕΛ καθώς δεν είχε παίξει στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ενώ εδώ και δύο μήνες υποβάλλεται σε θεραπείες λόγω τενοντίτιδας. Και ο δικός του αριθμός αγώνων είναι αρκετά περιορισμένος (σ. σ. 14) σε σχέση με τον προβλεπόμενο αγωνιστικό ρόλο του.