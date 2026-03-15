Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για την εξαιρετική Κηφισιά στον αγώνα με τον Βόλο στη Νεάπολη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε με τον Απόστολο Χριστόπουλο και διπλασίασε το προβάδισμα της με τον φανταστικό Χόρχε Πόμπο.

Στο 68ο λεπτό ο αρχηγός των γηπεδούχων πάτησε περιοχή από θέση μέσα αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Λαρουσί, «άδειασε» τον Χέρμανσον και με φανταστικό τελείωμα νίκησε τον Σιαμπάνη για το 2-0.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός σε 24 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν έχει 6 γκολ και 3 ασίστ, όντας εκ των κορυφαίων της Κηφισιάς. Δεύτερη ασίστ στο ματς για τον Αλγερινό μπακ.