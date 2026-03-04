Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στο αγωνιστικό και την λανθασμένη... ανάγνωση που επιχειρήθηκε να γίνει επίτηδες στο ματς του Βόλου για την ΑΕΚ με στόχο τον αποπροσανατολισμό...

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του αγώνα της ΑΕΚ στον Βόλο επιχειρήθηκε, ή πιο σωστά στήθηκε, η προσπάθεια να αναδείξουν λόγους διαφορετικούς από τους πολύ απλούς και ποδοσφαιρικούς, για την ισοπαλία της ομάδας του Νίκολιτς στην Μαγνησία. Εννοείται πως δεν εννοώ να κάνουν αναφορά στη τραγική διαιτησία του κάκιστου διαχρονικά Τσιμεντερίδη, αυτό προφανώς και δεν είμαι ανόητος να το περιμένω και να το ελπίζω, από την άλλη προσπαθούσα να καταλάβω πού θα επιδιώξουν να το πάνε το... έργο. Τελικά η εντολή ήταν να γραφτεί και αναδειχθεί πως η γκέλα ήρθε γιατί δεν ήταν σοβαρή η ΑΕΚ και επηρεάστηκε η ομάδα από το γεγονός ότι θα είχε 20.000 κόσμου στο γήπεδο. Αυτό το ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε ως ο καθοριστικός ρόλος από ελεγχόμενους για το ισόπαλο αποτέλεσμα της Ένωσης στην Μαγνησία. Διότι έτσι τους είπαν και μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα...

Θαρρείς και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και όλος ο οργανισμός της ομάδας έχει συνηθίζει να παίζει σε κάτω από 25.000 με 30.000 κόσμου όπου επί σειρά ετών συγκεντρώνει στο νέο της γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή πραγματικά δεν λέει το κεφάλι τους, δεν θέλει να δώσει την εντολή, το απλό και αυτονόητο, ψάχνει τη χαζομάρα για να αναδείξει προκειμένου να υπάρξουν εκείνοι (ελάχιστοι πλέον μιας και είναι παλιές τακτικές αυτές) που θα τσιμπήσουν και θα εστιάσουν στην σκόπιμα λανθασμένη ανάλυση και έτσι δεν θα αναδειχθούν τα πραγματικά αίτια και ειδικότερα δεν θα πάει η κουβέντα και στη διαιτησία της αναμέτρησης που είχε σκοπό και αποφάσεις με δόλο! Ωστόσο δεν θα σταθούμε σε τούτο το κείμενο στον Τσιμεντερίδη, έγινε όση αναφορά έπρεπε με την ολοκλήρωση του αγώνα και τέλος μιας και δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν και δη τα ελεγχόμενα Μέσα και πένες, όπως σωστά δεν το κάνει και η Ένωση...

Δεν υπήρξε ούτε μισή διαρροή επιπλέον για το θέμα της διαιτησίας στον Βόλο έστω και μετά το τέλος του αγώνα και το ίδιο έγινε και όλο το προηγούμενο διάστημα από την Δευτέρα που μας πέρασε έως και σήμερα. Κανείς από την ΑΕΚ μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών δεν πρόσθεσε το παραμικρό και σωστά μιας και στην ομάδα πρέπει να εστιάσουν στο αγωνιστικό και τι δεν βγήκε για να έρθει ένα ακόμη τρίποντο σε μια σεζόν με εξαιρετική (την κορυφαία από όλες τις ομάδες) βαθμολογική συγκομιδή μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια για την Ένωση. Προφανώς και ο λόγος δεν ήταν η γελοιότητα περί επηρεασμού αρνητικά από την παρουσία περισσότερο από 20.000 φίλων του Δικέφαλου. Πολύ πιο απλό και ποδοσφαιρικό είναι αν θέλει κάποιος να το δει και δεν επιθυμεί, ή επιχειρεί, να βιάσει την αλήθεια για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του ανταγωνισμού και τον γελοίο εγωισμό του έστω μιας και στην Ελλάδα κυριαρχεί το λαϊκό και κλασικό "θα σου πω εγώ ρε"!

Η ΑΕΚ απώλεσε δυο βαθμούς στον Βόλο διότι δεν έβαλε ένα γκολ παραπάνω, ως όφειλε και άξιζε βάση της συνολικής εικόνας του αγώνα, από εκείνα που δώρισε η ίδια στον αντίπαλό της από τα δυο της ακραία μπακ για τα οποία τα έχουμε γράψει ξανά και ξανά, μη το κάνουμε και συνέχεια δεν αλλάζει κάτι... Αν η Ένωση έβρισκε ένα γκολ στις τουλάχιστον 6 καθαρές ευκαιρίες και στα δυο δοκάρια (έφτασε τα 14 συνολικά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει στο πρωτάθλημα) που είχε απέναντι σε αντίπαλο που δεν του επέτρεψε να απειλήσει σε κανένα σήμερα του αγώνα (ακόμη και όταν λανθασμένα ο Νίκολιτς επέλεξε να τελειώσει η ομάδα το ματς με διάταξη 4 - 1 - 5) δεν θα υπήρχαν τόσες αναλύσεις και τέτοια παρατεταμένη παπαρολογία! Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν έλειψε κάτι και της έκανε ελάχιστα τη ζωή πιο δύσκολη στο συγκεκριμένο ματς (και ίσως να έκανε κι άλλες ευκαιρίες αν...) ήταν η ηρεμία σε κάποιο διάστημα του ματς αλλά ήταν λογικό να συμβεί λόγω Τσιμεντερίδη, αφού το λιγότερο που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει είναι πως αποτέλεσε μια εκνευριστική διαιτησία, το λιγότερο επαναλαμβάνω...

Το επιπλέον όφελος πάντως είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ξανά και ξανά στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς και εννοώ τη συσπείρωση που υπάρχει στην ΑΕΚ και δε τη συναντάς τούτη την περίοδο σε άλλη ομάδα σε τέτοιο τουλάχιστον βαθμό! Γεγονός πολύ σημαντικό ενόψει της συνέχειας της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά κυρίως σε ότι αφορά στο πρωτάθλημα, όπου όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα έως το τέλος της regular season θα πάμε με ελάχιστες διαφορές μεταξύ των τριών διεκδικητών του τίτλου. Κάτι πάντως που έμοιαζε να το θέλουν για να μη πω να το επιδιώκουν για να αναδειχθεί ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, αφού ο ανταγωνισμός έχει γίνει μεγαλύτερος από τις επενδύσεις την ομάδων στα ρόστερ τους και από το 2022 και μετά έχουμε μόνιμα τρεις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο εκτός από πέρυσι φυσικά! Ήταν λογικό να μην επιθυμούν να επαναληφθεί αυτό και αν η Ένωση έπαιρνε τα ματς που έπρεπε (με τα βασικά και αυτονόητα σφυρίγματα) θα άνοιγε αντίστοιχα μεγάλη ψαλίδα υπέρ της τούτη τη φορά σε σχέση με πέρυσι, σιγά μην το επέτρεπαν...