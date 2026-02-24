Ο Φακούντο Πελίστρι μετά από καιρό επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με την Βικτόρια Πλζεν.

Μετά από έναν μήνα ο Φακούντο Πελίστρι έβγαλε όλη την προπόνηση του Παναθηναϊκού και ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Ουρουγουανό εξτρέμ στην αποστολή για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Βικτόρια Πλζεν.

Είναι δεδομένο, πάντως, πως ο διεθνής άσος δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει αλλά δεν αποκλείται να μπει στο ματς από τον πάγκο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Τσιριβέγια.

Στην αποστολή που αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης για την Πράγα βρίσκονται οι:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.