Ο Ολυμπιακός θρηνεί την απώλεια του Σώτηρη Γκαβέζου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και αποτέλεσε μέλος της ομάδας που είχε νικήσει τη Σάντος του Πελέ.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών ο Σωτήρης Γκαβέζος, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο και την «ερυθρόλευκη» οικογένεια.

Πρόκειται για έναν από τους παίκτες που αγωνίστηκαν και νίκησαν τη Σάντος του Πέλε το 1961, κάτι το οποίο έγινε και μέρος του ύμνου της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού θρηνεί για την απώλεια του Σωτήρη Γκαβέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας.

Από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα ο Σωτήρης Γκαβέζος, έχει μείνει στην ιστορία, πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε, και για τη Θρυλική ομάδα που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, καθώς ήταν στην ενδεκάδα της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης και είναι ένας αγώνας ο οποίος μνημονεύεται και στον ύμνο του συλλόγου, «τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ».

Ο Σωτήρης Γκαβέζος γεννήθηκε το 1937 και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1962, κατακτώντας με τον Θρύλο τρία πρωταθλήματα-νταμπλ και συνολικά πέντε κύπελλα, ενώ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Σωτήρη Γκαβέζο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».