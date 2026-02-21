Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta, μεταξύ άλλων, για τους Αντρέ Λουίς, Έσε, Ορτέγκα, Μουζακίτη!

Θα δούμε λοιπόν όπως φαίνεται σήμερα βασικό για πρώτη φορά τον Αντρέ Λουίς σε αγώνα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη-τον είχαμε δει, να θυμίσουμε, βασικό για πρώτη φορά την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική στη Λιβαδειά.

Γενικά, παρότι βρίσκεται τρεις εβδομάδες στο Ρέντη, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει ήδη παίξει αρκετά, αν υπολογίσουμε και την παρουσία του ως αλλαγή, για περίπου 30 λεπτά κάθε φορά, και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, τον Αστέρα και την Μπάγερ Λέβερκουζεν. Η δε πρώτη εικόνα του σίγουρα δεν είναι κακή. Δεν λέει κανείς ότι βγάζει μάτια, όμως τον βλέπεις ότι βγάζει ενέργεια, είναι δραστήριος και προσπαθεί να δώσει πράγματα.

Στη Φιλαδέλφεια είχε κερδίσει το πέναλτι της ισοφάρισης και είχε μία πάσα-κεφαλιά σαν ασίστ στον Μπιανκόν, που είχε χάσει σημαντική ευκαιρία στο 94’.

Στη Λιβαδειά ήταν άτυχος στη φάση με το δοκάρι που πιθανότατα θα έδινε και το τρίποντο στον Ολυμπιακό, ενώ σηκώθηκε πολύ στον αέρα για μία κεφαλιά από καλή θέση, χωρίς να βρει όμως γεμάτα την μπάλα, με συνέπεια να αστοχήσει.

Με την Μπάγερ την Τετάρτη είχε ένα μισάωρο με αν μη τι άλλο αρκετές προσπάθειες, έστω και αν εν τέλει ουσία είχε μόνο μία, εκεί προς το τέλος, που μπούκαρε ντριμπλάροντας από δεξιά και γύρισε ωραία την μπάλα στον Σιπιόνι, που όμως αστόχησε από καλή θέση χάνοντας την ευκαιρία για το 1-2, που ίσως έδινε μία άλλη ελπίδα στον Ολυμπιακό ενόψει της ρεβάνς.

Ακριβώς αυτή η ωραία κίνηση που έκανε, πρέπει να είναι και ο οδηγός του Αντρέ Λουίς. Και όχι η άλλη κίνηση την οποία έκανε, που πέρασε έναν αντίπαλο του και σούταρε στο γάμο του Καραγκιόζη, την στιγμή κατά την οποία είχε την ευχέρεια να πασάρει δίπλα σε συμπαίκτη του. Πρέπει να γίνει πιο ομαδικός, να πάει πιο πολύ σε συνεργασίες κι από εκεί και πέρα ασφαλώς και να σουτάρει, αλλά υπό καλύτερες προϋποθέσεις και πιο συγκεντρωμένος.

Η αίσθηση που δίνει ο Αντρέ Λουίς είναι ότι ακόμη δεν πατάει καλά, σταθερά, στα πόδια του. Εξ ου και δείχνει κάπως άτσαλος σε κάποιες ενέργειες του. Ίσως του λείπει ένα γκολ η, μία ασίστ για να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Λογικά ο χρόνος δουλεύει γι΄ αυτόν. Φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι, γιατί συνήθως ξεκινάει με αποτυχημένες προσπάθειες, αλλά συνεχίζει καλύτερα.

Όπως κι αν έχει, είναι καλό να παίρνει προσπάθειες, το έχει ανάγκη αυτό ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να μπει πιο πολύ μέσα στην ομάδα, να βρίσκεται με τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι κ.α. και σίγουρα να γίνει πιο αποτελεσματικός, καθώς τα σουτ που επιχειρεί τις περισσότερες φορές μοιάζει να είναι λίγο αψυχολόγητα. Χρειάζεται, δηλαδή, πιο καθαρό μυαλό στις τελικές του.

Από τις άλλες αλλαγές που μπήκαν στον αγώνα με τη Λέβερκουζεν, σίγουρα δεν πήρε καλό βαθμό ο Τσικίνιο αυτή τη φορά, καθώς φάνηκε ελάχιστα παρότι έπαιξε κι αυτός 30 λεπτά. Αντίθετα, ο Μπρούνο με τον Σιπιόνι έκαναν πράγματα σε αυτό το μόλις τελευταίο δεκάλεπτο στο οποίο αγωνίστηκαν, αλλάζοντας τον Ορτέγκα και τον Έσε.

Ο Αργεντίνος αριστερός μπακ δεν έκανε καλό παιχνίδι, ούτε αμυντικά, ούτε δημιουργικά. Πίσω, εκτός των άλλων, είναι πολύ ευάλωτος στο ψηλό παιχνίδι-όπως φάνηκε στη φάση με το δοκάρι των Γερμανών, όπου μας θύμισε τη φάση με την κεφαλιά που είχε χάσει κι από τον φορ του Άγιαξ, με τον Ρέτσο στο 86΄ να σώζει την ισοφάριση επί της γραμμής. Και ακόμη απορώ γιατί δεν σούταρε σε εκείνη την στιγμή στο α΄ ημίχρονο, που βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή και επέλεξε να κάνει ένα γύρισμα χωρίς καμία τύχη. Λίγη εμπιστοσύνη στο αριστερό του πόδι δεν έχει;

Ο συμπατριώτης του, ο Έσε, γενικά δούλεψε στο παιχνίδι. Κυρίως ανασταλτικά, παρά δημιουργικά, παρότι το προσπάθησε. Μεγάλη μουτζούρα του, που δεν σβήνει, η απόφαση του να μην κάνει φάουλ στην αντεπίθεση των Γερμανών στο κρίσιμο πρώτο γκολ, γιατί φοβήθηκε την κίτρινη που θα του στερούσε τη συμμετοχή στη ρεβάνς. Ας παίξει τώρα την Τρίτη, με στόχο το…3-0, μετά το 0-2 στον Πειραιά…

Αν δεν έμπαινε εκείνο το γκολ, πάνω στο καλύτερο κομμάτι παιχνιδιού του Ολυμπιακού, μπορεί να βλέπαμε άλλον αγώνα ως το τέλος. Και κατ΄ επέκταση να είχε κι άλλη τύχη ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς.

Άσχετο: Αυτό που εκνεύρισε περισσότερο απ΄ όλα τον Μεντιλίμπαρ ήταν η διαρροή «χαρτί και καλαμάρι» των όσων είπε ο ίδιος με τους παίκτες του Ολυμπιακού την επομένη του αγώνα με τον Λεβαδειακό. Αυτό δεν μπορούσε να το χωνέψει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι καλό που έχει βελτιώσει τις εκτελέσεις σε κόρνερ και φάουλ ο Μουζακίτης εδώ και κάμποσο διάστημα. Είναι κακό, από την άλλη, ότι δεν έχει βελτιώσει καθόλου τις τελικές του, τα σουτ από τα 20-25 μέτρα. Σε αυτά βλέπουμε την μπάλα πάντα να κοντράρει σε ένα αμυνόμενο και κάποιες φορές, ατυχώς όχι λίγες, να υπάρχει και το χειρότερο, να βγάζει ο αντίπαλος και αντεπιθέσεις. Πρέπει να σουτάρει ο Μούζα, αλλά με καλές προϋποθέσεις. Το να σουτάρει συνεχώς πάνω σε σώματα αμυντικών δεν έχει νόημα. Εναπόκειται μόνο στην τύχη να σκοράρει.

Κατά τα άλλα ήταν μία καλή παρουσία ο Μουζακίτης στον αγώνα με τη Λέβερκουζεν, δικαιώνοντας τον Μεντιλίμπαρ που τον ξεκίνησε, όπως έχει κάνει άλλωστε και σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ. Το δίδυμο Έσε-Μουζακίτη είναι σαφώς το καλύτερο για την ομάδα σε αυτό το επίπεδο, καθώς ο Γκαρθία φέτος είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι κι ο Σιπιόνι μοιάζει ακόμη να θέλει τον χρόνο του. Αν και είναι πολύ πιο μπροστά από τον Νσιμέντο σε επίπεδο να μπει και να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍