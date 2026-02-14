Άρης: Καμία έκπληξη στην 11αδα – Εκτός αποστολής ο τραυματίας Μορόν
Ο Ισπανός επιθετικός είχε ενοχλήσεις στο πόδι στη διάρκεια της εβδομάδας κι αυτές ήταν πιο έντονες στην τελευταία προπόνηση κι έτσι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Ούτως ή άλλως, το πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ περιλάμβανε τον Κριστιάν Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης στην πρώτη συμμετοχή του 28χρονου επιθετικού στο αρχικό σχήμα.
Γενικώς, ο Ισπανός τεχνικός δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στην αρχική ενδεκάδα. Ο Γιώργος Αθανασιάδης διατηρήθηκε κάτω από την εστία με τετράδα στην άμυνα με τους Φαντιγκά (δεξιά), Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ και τον Μάρτιν Φρίντεκ στο αριστερό άκρο. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής διατηρήθηκαν οι Χόνγκλα-Ράτσιτς και μπροστά τους θα αγωνιστεί ο Φρέντρικ Γένσεν. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ντούντου και δεξιά ο Κάρλες Πέρεθ.
