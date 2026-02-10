Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ

Στις 11 Φεβρουαρίου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συμπληρώσει τα 2 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Κώστας Νικολακόπουλος έκανε το report του.

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 ήταν που ο Ισπανός τεχνικός ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους με το πρώτο του συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών και με την προοπτική ανανεώσης για τον επόμενο χρόνο, εφόσον η ομάδα θα ήταν ευχαριστημένη με την συνεργασία τους. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλώντας στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ανέλυσε αυτά τα 2 χρόνια με τα συν και την πλην της θητείας του έμπειρου Βάσκου κόουτς.