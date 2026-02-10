Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 ήταν που ο Ισπανός τεχνικός ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους με το πρώτο του συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών και με την προοπτική ανανεώσης για τον επόμενο χρόνο, εφόσον η ομάδα θα ήταν ευχαριστημένη με την συνεργασία τους. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλώντας στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ανέλυσε αυτά τα 2 χρόνια με τα συν και την πλην της θητείας του έμπειρου Βάσκου κόουτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.