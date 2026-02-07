Πέντε προσθήκες και τρεις αποχωρήσεις μέτρησε ο Άρης στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη καθώς δεν δείχνει πρόθυμος να προχωρήσει σε απόκτηση ελεύθερου παίκτη.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τα χειμερινά ψώνια του Άρη ολοκληρώθηκαν με την επικύρωση και ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Κριστιάν Κουαμέ. Η απόκτηση του 28χρονου Ιβοριανού επιθετικού ήταν η πέμπτη κίνηση του Άρη κατά τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη και αποφασίστηκε προς την κατεύθυνση προσθήκης λύσεων στην κορυφή της επίθεσης. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο είχε αναφερθεί ο Μανόλο Χιμένεθ καθώς το μεγάλο διάστημα απουσίας του Τίνο Καντεβέρε (λόγω τραυματισμών) είχε ως συνέπεια τη χρησιμοποίηση μόνο του Λορέν Μορόν ελλείψει δεύτερης επιλογής.

Γενικώς η επιθετική γραμμή είχε την… τιμητική της και τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο καθώς οι «κίτρινοι» προχώρησαν στην απόκτηση δύο winger οι οποίοι έχουν τα στοιχεία για να αγωνιστούν και πίσω από τον φορ. Ο Ότμαν Μπουσαΐντ ήδη χρησιμοποιήθηκε και σ’ αυτόν τον ρόλο από τον Μανόλο Χιμένεθ αλλά κατά βάση παίζει στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης.

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ συνηθίζει να αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, με ανάποδο πόδι, επίσης όμως έχει χρησιμοποιηθεί και σε ρόλο «10αριου» δίχως αυτό να σημαίνει ότι είναι η φυσική θέση του. Μένοντας στους ακραίους επιθετικούς, η λύση του συμβολαίου με τον Πιόνε Σίστο δεν αλλοιώνει το παραμικρό στην ομάδα καθώς ο Δανός ούτως ή άλλως ήταν εκτός πλάνων. Παράλληλα δρομολογήθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος είχε ενεργό ρόλο αλλά δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες.

Στη μεσαία γραμμή, οι «κίτρινοι» προχώρησαν στην απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα αλλά και στον δανεισμό του Μόντσου στη Χουάρες. Ουσιαστικά πρόκειται για διαφορετικούς παίκτες, σε επίπεδο αγωνιστικών χαρακτηριστικών καθώς ο πρώτος είναι μπορεί να παίξει τόσο στο «6» όσο και στο «8» εν αντιθέσει με τον δεύτερο ο οποίος ήταν καθαρά εσωτερικός μέσος.

Πηγαίνοντας στην αμυντική γραμμή, ο Άρης δεν προχώρησε σε ουσιαστικές προσθήκες καθώς ο Μάρκο Κέρκεζ δύσκολα θα βρει ρόλο και θέση στην ομάδα. Η πρώτη εκτίμηση του Μανόλο Χιμένεθ για τον Σέρβο ποδοσφαιριστή είναι ότι βάσει χαρακτηριστικών μπορεί να αποδώσει καλύτερα ως κεντρικός αμυντικός, ήδη όμως στην ομάδα υπάρχουν τέσσερις στόπερ (Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ-Άλβαρο και Ροζ) για ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Στα δε αμυντικά άκρα, η επιστροφή του Χαμζά Μεντίλ προσφέρει επιπλέον λύση στην αριστερή πτέρυγα την οποία κάλυπτε ο Νοά Φαντιγκά παρότι ο Βέλγος παίζει στη δεξιά πλευρά.

Καταλήγοντας στις σκέψεις των ανθρώπων του Άρη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η πρόθεση για κίνηση από την αγορά των ελεύθερων παικτών. Εκτιμάται ότι αριθμητικά το ρόστερ είναι υπέρ πλήρης για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας κι έτσι θα πορευτεί…