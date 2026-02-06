ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Αθανασίου
Παίκτης του ΟΦΗ πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Αθανασίου. Οι Κρητικοί βγήκαν νικητές στην «κούρσα» με άλλες ομάδες της Stoiximan Super League, όπως ο Ατρόμητος και ο Λεβαδειακός, καθώς βρήκαν τη «χρυσή τομή» τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
Λόγω πίεσης χρόνου, αφού πρόκειται για τελευταία μέρα των μεταγραφών, η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο κλαμπ είναι για δανεισμό ως το καλοκαίρι. Ο 24χρονος αριστερός μπακ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.
Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση του Ομίλου για την απόκτηση του Αθανασίου, η οποία μένει να φανεί εάν θα γίνει απόψε (6/2) ή το πρωί του Σαββάτου (7/2). Το δεδομένο είναι πως ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας θα κάνει αύριο στις 11:00 στο ΒΑΚ την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Επίσημα «Κρητικός» ο Ρομάνο
Ο Αθανασίου έχει ρυθμό, καθώς στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 18 εμφανίσεις και 1 ασίστ με τη Ρίο Άβε, όμως ο δανεισμός του διακόπηκε πρόωρα. Το συμβόλαιο του ύψους 1,77 μ. ακραίου οπισθοφύλακα με τους Πειραιώτες έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.
Θυμίζουμε πως νωρίτερα ανακοινώθηκε η προσθήκη του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ, ενώ τη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται αποκτήθηκαν οι Άαρον Ισέκα, Αχιλλέας Πούγγουρας και Γιώργος Κανελλόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.