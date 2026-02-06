Ο Νίκος Αθανασίου έφτασε στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον ΟΦΗ, με δανεισμό από τον Ολυμπιακό.

Παίκτης του ΟΦΗ πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Αθανασίου. Οι Κρητικοί βγήκαν νικητές στην «κούρσα» με άλλες ομάδες της Stoiximan Super League, όπως ο Ατρόμητος και ο Λεβαδειακός, καθώς βρήκαν τη «χρυσή τομή» τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Λόγω πίεσης χρόνου, αφού πρόκειται για τελευταία μέρα των μεταγραφών, η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο κλαμπ είναι για δανεισμό ως το καλοκαίρι. Ο 24χρονος αριστερός μπακ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση του Ομίλου για την απόκτηση του Αθανασίου, η οποία μένει να φανεί εάν θα γίνει απόψε (6/2) ή το πρωί του Σαββάτου (7/2). Το δεδομένο είναι πως ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας θα κάνει αύριο στις 11:00 στο ΒΑΚ την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Ο Αθανασίου έχει ρυθμό, καθώς στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 18 εμφανίσεις και 1 ασίστ με τη Ρίο Άβε, όμως ο δανεισμός του διακόπηκε πρόωρα. Το συμβόλαιο του ύψους 1,77 μ. ακραίου οπισθοφύλακα με τους Πειραιώτες έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ανακοινώθηκε η προσθήκη του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ, ενώ τη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται αποκτήθηκαν οι Άαρον Ισέκα, Αχιλλέας Πούγγουρας και Γιώργος Κανελλόπουλος.