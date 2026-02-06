Η συμμετοχή του Μάρτιν Χόνγκλα στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης επικύρωσε τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ καθώς «κλείδωσε» η απουσία του Κώστα Γαλανόπουλου.

Η διαχείριση απουσιών αποτελεί… καθημερινότητα για τον Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος – ενόψει του ντέρμπι (8/2, 19:00) με τον ΠΑΟΚ – δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γαλανόπουλο, Άλβαρο, Μισεουί αλλά και στον Αλφαρέλα. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να ετοιμάσει το σχέδιό του, γνωρίζοντας επίσης ότι τόσο ο Χαμζά Μεντίλ όσο και ο Τίνο Καντεβέρε προέρχονται από διάστημα απουσίας και δεν μπορούν να μπουν στη λίστα των αρχικών επιλογών του. Από την άλλη πλευρά, καθώς ο Μάρτιν Χόνγκλα έβγαλε το ομαδικό πρόγραμμα για 3η διαδοχική μέρα, προφανώς αναμένεται να πάρει και φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής μαζί με τους Ούρος Ράτσιτς και Φρέντρικ Γένσεν.

Οι απουσίες διαμορφώνουν το πλάνο του Ισπανού τεχνικού και στην αμυντική τετράδα στην οποία δεν αναμένονται αλλαγές σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια υπό την έννοια ότι στα άκρα θα αγωνιστούν οι Τεχέρο, Φαντιγκά με δίδυμο στόπερ τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ. Στην επιθετική γραμμή, αμφιβολία υπάρχει μόνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης όπου ο Ντούντου συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες καθώς ο Κάρλες Πέρεθ θα είναι στη δεξιά πλευρά και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.