Ο Νίκος Αθανασίου κλείνει στον ΟΦΗ και αναμένεται να συνεχίσει στο Ηράκλειο, πιθανότατα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Αίσιο τέλος διαφαίνεται για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Νίκου Αθανασίου, με την ομάδα του Ηρακλείου να κερδίζει τον ανταγωνισμό και να αναμένεται να εντάξει τελικά στο δυναμικό της τον 24χρονο μπακ, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού.

Oι Κρητικοί το επιθυμούσαν να αναβαθμίσουν το αριστερό άκρο της άμυνάς τους και επέμειναν για την περίπτωση του Έλληνα αριστερού μπακ, καταφέρνοντας τελικά να τον κάνουν δικό τους αφήνοντας πίσω τελευταία στιγμή τον Λεβαδειακό.

Να θυμίσουμε ότι ο Όμιλος για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ως βασικό τον Χατζηθεοδωρίδη και ως εναλλακτικές δύο «δικά του» παιδιά. Ο Αποστολάκης (αντραποκρίνεται εξαιρετικά παρόλο που δεν είναι η φυσική του θέση) και ο νεαρός Καινουργιάκης. Σαφώς ένα επιθετικό μπακ, όπως είναι ο Αθανασίου ταιριάζει πλήρως στο 3-4-3 του Χρήστου Κόντη.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ. Τη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται αποκτήθηακν οι Άαρον Ισέκα, Αχιλλέας Πούγγουρας και Γιώργο Κανελλόπουλο, ενώ μένει να φανεί η τελική απόφαση του Χρήστου Κόντη για δεξί μπακ - χαφ, με την περίπτωση του Βούλγαρου Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ να εξετάζεται σοβαρά.