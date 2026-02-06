ΟΦΗ: Το «παλεύει» για Αθανασίου
Ο Νίκος Αθανασίου θα είναι από τα πρόσωπα της τελευταίας ημέρας της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Ατρόμητος ενδιαφέρθηκε για την επιστροφή του, ο Λεβαδειακός εμφανίστηκε ως το φαβορί και τις τελευταίες ώρες έχει κάνει «μπάσιμο» ο ΟΦΗ!
Oι Κρητικοί το «παλεύουν» για να αναβαθμίσουν το αριστερό άκρο της άμυνας τους και «παλεύουν» την περίπτωση του, η οποία όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάχει από άλλες ομάδες.
Στον Όμιλος προσπαθούν να πείσουν τον ποδοσφαιριστή να μετακομίσει στο Ηράκλειο και τις επόμενες ώρες αναμένεται η τελική κατάληξη της υπόθεσης για το που θα συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε πως το μεταγραφικό «παράθυρο» κλείνει τα μεσάνυχτα.
Ο ΟΦΗ για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ως βασικό τον Χατζηθεοδωρίδη και ως εναλλακτικές δύο «δικά του» παιδιά. Ο Αποστολάκης (αντραποκρίνεται εξαιρετικά παρόλο που δεν είναι η φυσική του θέση) και ο νεαρός Καινουργιάκης. Σαφώς ένα επιθετικό μπακ, όπως είναι ο Αθανασίου ταιριάζει πλήρως στο 3-4-3 του Χρήστου Κόντη.
Θυμίζουμε πως νωρίτερα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ. Τη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται αποκτήθηακν οι Άαρον Ισέκα, Αχιλλέας Πούγγουρας και Γιώργο Κανελλόπουλο, ενώ μένει να φανεί η τελική απόφαση του Χρήστου Κόντη για δεξί μπακ - χαφ, με την περίπτωση του Βούλγαρου Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ να εξετάζεται σοβαρά.
