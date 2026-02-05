Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (5/2) ο Τιάγκο Ρομάνο βρίσκεται στο Ηράκλειο για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ.

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της τέταρτης προσθήκης του ΟΦΗ για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο λόγος για τον Tιάγκο Ρομάνο.

Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Ίντερ, στην οποία ανήκει ο παίκτης, για να σφραγίσει τυπικά την προφορική συμφωνία που υπάρχει.

Ο 19χρονος Αργεντινός με ελληνικό διαβατήριο εξτρέμ βρίσκεται από νωρίς το πρωί της της Πέμπτης (5/2) στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αφού πάνε όλα καλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο νεαρός winger είναι μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ενώ τον απέκτησε η Ίντερ το καλοκαίρι του 2024. Διεθνής με τις «μικρές» ομάδες της εθνικής Αργεντινής, μετρά επίσης συμμετοχές τόσο στο Youth League με την Κ19 της Ίντερ, όσο και με στην Primavera.

Θυμίζουμε πως ο πατέρας του Τιάγκο Ρομάνο, Ντιέγκο, είχε αγωνιστεί στον Εργοτέλη την εξαετία 2008-14, κάτι που σημαίνει πως ο 19χρονος πλέον ποδοσφαιριστής έζησε ως παιδί στο Ηράκλειο από 2 έως 8 ετών, ενώ είχε και σύντομο πέρασμα από την Ακαδημία του ΟΦΗ.

Πρόκειται για μεταγραφή στο ηλικιακό group που αναζητούν στον Όμιλο, όπως είχε γίνει το καλοκαίρι με τους Κλίντμαν Λίλο και Κωνσταντίνο Κωστούλα. Θυμίζουμε πως στη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται αποκτήθηκαν οι Άαρον Ισέκα, Αχιλλέας Πούγγουρας και Γιώργος Κανελλόπουλος.