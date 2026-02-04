Οι φίλοι του Αστέρα AKTOR έστησαν πανό με μήνυμα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν και για τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στη «Βιολάντα».

Όπως στα περισσότερα γήπεδα αυτές τις ημέρες, έτσι και στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στην αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό, υπήρχε πανό για τις δυο τραγωδίες των ημερών. Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κατά την οποία πέθαναν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και την έκρηξη που έγινε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες.

Οι οργανωμένοι φίλοι των Αρκάδων, Tigers, έστησαν πανό που έγραφε: «Άσφαλτος και βιοπάλη περίεργη και απατηλή, παλικάρια γυναικόπαιδα τα παίρνει στην στιγμή», ως ελάχιστο φόρο τιμής για τα θύματα των δυο τραγικών γεγονότων.