Ο Στέφαν Μίτροβιτς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, καθώς όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν τον δανεισμό του από την Ελλάς Βερόνα.

Ο Αστέρας Αktor ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Μίτροβιτς από την Ελλάς Βερόνα. Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο 24χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός ήταν ο βασικός στόχος των Αρκάδων για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης τους, με τα τυπικά της διαδικασίας για τον δανεισμό του να έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Ο Μίτροβιτς θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και θα ξεκινήσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του προπονητή και συμπατριώτη του, Μίλαν Ράσταβατς.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor και οι πρώτες δηλώσεις

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή από την Σερβία, Stefan Mitrović.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ο ποδοσφαιριστής, Stefan Mitrović εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική ομάδα, Hellas Verona. Ο Stefan γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2002 στην πόλη Kruševac της Σερβίας και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Stefan Mitrović είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σερβίας, μετρώντας 10 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί και στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της χώρας του, έχοντας μάλιστα σκοράρει 6 γκολ σε 17 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Σερβίας U21. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες ποδοσφαιρικών ομάδων στον Καναδά.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ευρώπη, έχοντας αγωνιστεί σε τέσσερα διαφορετικά πρωταθλήματα, Σερβία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Μάλιστα, την περίοδο 2022-2023 αναδείχθηκε νταμπλούχος με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα.

Καλωσορίζουμε τον Stefan Mitrović στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Radnički Niš 61-13

Red Star Belgrade 56-9

Hellas Verona 10

OH Leuven 29-2

Excelsior 10

ΔΗΛΩΣΗ

«Είμαι χαρούμενος για τη νέα προοπτική στην καριέρα μου. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ και χαίρομαι για την εμπιστοσύνη της ομάδας στο πρόσωπό μου. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον ΑΣΤΕΡΑ και όλοι μαζί να κάνουμε τους φιλάθλους της ομάδας χαρούμενους. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο».