Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι δεν πήγε στη Λιλ, αλλά δεν αποκλείεται να μετακομίσει στην Τουρκία.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι προς το παρόν παραμένει στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ο δανεισμός του 29χρονου (29/1/97) Τούρκου στη Λιλ δεν προχώρησε, η μεταγραφική περίοδος στη γαλλική αγορά ολοκληρώθηκε και πλέον αναζητεί άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο αριστεροπόδαρος Γιαζίτσι, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2027, την τρέχουσα σεζόν μετράει 20 συμμετοχές με 6 γκολ κι 6 ασίστ. Παίζει, όμως, κυρίως αλλαγή, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο ίδιος θέλει μία ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η επιστροφή του στη Λιλ δεν προχώρησε και πλέον τα σενάρια είναι δύο. Ή θα μείνει στον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι θα επανεξεταστεί η περίπτωσή του ή θα μετακομίσει στην Τουρκία.

Η μεταγραφική αγορά στην πατρίδα του είναι ανοιχτή γι' ακόμα πέντε μέρες και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο. Οι περισσότερες πιθανότητες, πάντως, δεν είναι αυτή τη στιγμή στο ν' αποχωρήσει, από τη στιγμή που χάλασε η μετακίνησή του στη Λιλ, με τη μορφή δανεισμού.



