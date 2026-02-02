Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten τόνισε ότι ο Σισοκό αναμένεται να είναι στην αποστολή με τον ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στις υποθέσεις των Καμαρά.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού Νίκος Αθανασίου γι' ακόμα μία φορά ήταν ξεκάθαρος στους Galacticos by Interwetten. Στάθηκε στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό και τόνισε ότι ο 36χρονος μέσος θα ριχτεί από τον Ράφα Μπενίτεθ άμεσα στη μάχη. Αναμένεται, μάλιστα, να είναι στην αποστολή για τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη στη Λεωφόρο (20:30).

«Ο Σισοκό ανακοινώθηκε για 1,5 χρόνο και ο Παναθηναϊκός, αν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί να σπάσει τη συμφωνία το καλοκαίρι. Στα εργομετρικά ο παίκτης έδειξε σε καλή κατάσταση.

Θα τον δούμε γρήγορα να παίζει. Πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή με τον ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό δεν έρχεται για βασικός», είπε αρχικά ο Αθανασίου και αναφέρθηκε στη συνέχεια στις υποθέσεις του μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος προτίμησε να μείνει τελικά στη Σαρλερουά και τον αριστερό μπακ Χάβι Ερνάντεθ, ο οποίος ανακοινώθηκε από το τριφύλλι:

«Μεταγραφή στο 6-8 παλεύει να την κάνει από αρχές Ιανουαρίου. Ο Μπενίτεθ ήθελε έναν παίκτη στο 6-8, περισσότερο με ανασταλτικά χαρίσματα, παρά δημιουργικά. Τύπου Κραλ, Τύπου Μαξίμοβιτς. Άφησε τον Κραλ για να πάει στον Καμαρά, αλλά στράβωσε του Καμαρά. Τώρα δεν μπορεί να γυρίσει στον Κραλ.

Τοπ στην ιεραρχία ήταν ο Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός τα είχε βρει με τη Σαρλερουά και δεν ισχύουν τα 5 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης έκανε πίσω και θέλει να μείνει εκεί μέχρι το καλοκαίρι. Κρίμα. Είναι καλός με τη μπάλα στα πόδια. Ας τον έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι μία καλή περίπτωση.

Ο Ερνάντεθ είναι στην Αθήνα. Ενθουσιάζει τον προπονητή για εναλλακτική. Υπήρξε ένα δημοσίευμα για τον Βέλγο, τον Νταμς. Είχε προταθεί, αλλά όταν έπεσε στο τραπέζι, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ερνάντεθ. Είναι εδώ, έχει περάσει τα ιατρικά του και θ' ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο. Δεν βλέπω άλλη ανατροπή στη θέση του αριστερού μπακ».

Σε ό,τι αφορά την απόκτηση φορ, ο Αθανασίου τόνισε: «Φορ μόνο αν φύγει ο Σφιντέρσκι. Έχει φέρει προς το παρόν προτάσεις μόνο για δανεισμό και ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πουλήσει. Και στο θέμα του αριστερού μπακ και του παίκτη στη θέση 6-8, ο Παναθηναϊκός έχει καθυστερήσει. Αλλά να δώσουμε χρόνο σε Κοτσόλη, Κορόνα και το καλοκαίρι θα τους κρίνουμε».

Ο Αθανασίου μετά τις μεταγραφές, αναφέρθηκε στην εικόνα των χειμερινών προσθηκών στο ματς με την Κηφισιά και ειδικά στους Αντίνο, Τεττέη, Κοντούρη. Έκανε επίσης μία ξεκάθαρη ανάλυση κι ένα εκπληκτικό σχόλιο για τον Ταμπόρδα, ενώ δεν άφησε απ' έξω και τον Ρενάτο Σάντσες.

