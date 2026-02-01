Στο 38ο λεπτό στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός ο Ιρανός διεθνής στράικερ, Μέχντι Ταρέμι, κόπηκε από θέση βολής, χάνοντας έτσι μεγάλη φάση.

Στο 38' ο Ρέλβας είχε μία πολύ καλή επέμβαση πάνω στον Ταρέμι στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού βρέθηκε σε θέση βολής αλλά η προσπάθειά του κόπηκε από τον αμυντικό των γηπεδούχων. Δείτε το σχετικό βίντεο.