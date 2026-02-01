Superleague, βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ... έπιασε την ΑΕΚ στην κορυφή και «κοιτάει» το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ σε... πένθιμη ατμόσφαιρα, δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει του Πανσερραϊκού να βρεθεί στην κορυφή «αγκαζέ» με την ΑΕΚ και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα αποτελέσματα (19η αγωνιστική)

Παναιτωλικός – Αρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet 0-2

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

2.ΑΕK 44 (18 αγ.)

3. Ολυμπιακός 42 (17 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

--------------------------------------

9. Κηφισιά 19 (18 αγ.)

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13 (18 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

