Παπαδόπουλος: «Θα δώσουμε όλο μας το είναι για το όνειρο»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Λεβαδειακού επί του Αστέρα ΑΚΤΟR.

Οι... υψηλές πτήσεις του Λεβαδειακού συνεχίζονται. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε τον Αστέρα AKTOR στη Λειβαδιά με 3-1 και διατήρησε την... απόσταση ασφαλείας της από τον 5ο Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός των Βοιωτών, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στο... όνειρο της εξόδου σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου

«Δύσκολο παιχνίδι σήμερα, με έναν καλό αντίπαλο, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα. Όταν βρήκαμε όμως ρυθμό και παίξαμε το δικό μας παχνίδι, βγάλαμε φάσεις και ήταν σημαντικό ότι προηγηθήκαμε στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Στη συνέχεια βρήκαμε χώρους στο ανοιχτό γήπεδο, τρέξαμε όσο βοηθούσε ο αγωνιστικός χώρος γιατί στη συνέχεια λόγω της βροχής δυσκόλεψε και διαχειριστήκαμε αυτό το σκορ. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ήταν μία πολύ σημαντική νίκη, κομβική θα την έλεγα, μένουν εφτά παιχνίδια που είναι πολύ σημαντικά για να υλοποιήσουμε το όνειρο μας και θα δώσουμε όλο μας το είναι για να το καταφέρουμε. Πήρα πολύ σημαντικά μηνύματα από το παιχνίδι και τα κρατάω για εμένα»

Για τα προβλήματα που έθεσε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο: «Είμαστε ομάδα που μπορούμε να παίξουμε από πίσω και νομίζω όταν το κάναμε κάθε πίεση ψηλά του αντιπάλου ήταν ευκαιρία να σκοράρουμε. Αυτό κάναμε στο πρώτο γκολ.

Η ηρεμία και η ποιότητα μας ήταν πολύ σημαντικά. Ξεκουραζόμαστε για το επόμενο κρίσιμο ματς του κυπέλλου, θα δώσω 24 ώρες στους παίκτες μου να το χαρούν».