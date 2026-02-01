Ράσταβατς: «Θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό ως νέα ευκαιρία»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα ΑΚΤΟR στην έδρα του Λεβαδειακού.

Ο Αστέρας AKTOR συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Οι Αρκάδες έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι δύο στην τρίτη θητεία του Μίλαν Ράσταβατς και συνεχίζουν στην προτελευταία θέση.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό, στάθηκε στη μαχητικότητα της ομάδς του και χαρακτήρισε ως... νέα ευκαιρία το ερχόμενο εξ αναβολής ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

«Συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό για τη νίκη. Υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν πήγαν καλά, αλλά υπήρχαν και κάποια θετικά, όπως το γεγονός ότι δεν αφήσαμε το παιχνίδι και παλέψαμε μέχρι το τέλος».

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Θέλουμε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι κάθε παιχνίδι για εμάς είναι μια νέα ευκαιρία και γι’ αυτό θα το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο».