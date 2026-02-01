Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor 3-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Λεβαδειακός έδωσε μία ακόμα παράσταση, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Αστέρα Aktor, τον οποίο και λύγισε με 3-1.
Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε 3-1 και κρατάει την τέταρτη θέση. Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 44ο λεπτό ο Παλάσιος έκανε υπέροχη πάσα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Σιλά, έφτασε στον Τσάπρα, ο οποίος έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο για το 1-0.
Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και διπλασίασε το προβάδισμα του στο 47ο λεπτό. Ο Όζμπολτ έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Κωστή, βγήκε τετ α τετ και πάσαρε στον Παλάσιος, ο οποίος έκανε το 2-0 με πλασέ σε σε κενή εστία.
Στο 62' ο Παλάσιος έφυγε στο χώρο, «έσπασε» την μπάλα στο ημικύκλιο στον Κωστή, ο οποίος πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για το 3-0.
Στο 76' ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ, κεφαλιά Κετού στο πρώτο δοκάρι και ο Ιβάνοφ με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι μείωσε το σκορ σε 3-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Τα highlights του αγώνα
