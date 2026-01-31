Τεττέη: «Στο Περιστέρι νιώσαμε ότι χάσαμε ένα ημίχρονο»

Ο Ανδρέας Τεττέη μίλησε στην Cosmote TV πριν από τον αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Ανδρέας Τεττέη μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τον ιδιαίτερο αγώνα κόντρα στην πρώην ομάδα του, Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoximan Superleague, οι οποίες θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Έλληνας επιθετικός τόνισε πως δεν είχε... σημαδέψει το παιχνίδι αυτό με την πρώην ομάδα του και μόνο τώρα που ήρθε η ώρα του μπήκαν μερικές σκέψεις στο μυαλό. Εξήγησε πως το κλειδί για την αναμέτρηση είναι να δείξουν εκείνος και οι συμπαίκτες του από το πρώτο κιόλας λεπτό, σε αντίθεση με το Περιστέρι που «πέταξαν» ένα ημίχρονο, πόσο πολύ θέλουν να κερδίσουν.

Τέλος, ανέφερε πως όταν τελειώσει η περίοδος των μεταγραφών και οι αλλαγές στο ρόστερ θεωρεί πως θα αλλάξει, προς το καλύτερο, η κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Τεττέη

Yπάρχει μπροστά ένα ιδιαίτερο παιχνίδια για σένα, απέναντι στην Κηφισιά. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόσουν όλο το προηγούμενο διάστημα από τότε που πήγες στον Παναθηναϊκό; Το είχες «σημαδέψει» αυτό το παιχνίδι, το πώς θα αισθανθείς, το πώς πρέπει να προετοιμαστείς, το πώς πρέπει ν’ αγωνιστείς;

Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν το σκεφτόμουν. Τώρα που θα έρθω αντιμέτωπος μου μπήκαν λίγες σκέψεις, πως θα παίξω με την πρώην ομάδα μου, αλλά είμαι επαγγελματίας και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε άλλη ομάδα οπότε κοιτάω το σύλλογο που βρίσκομαι τώρα.

Eπιστροφή από ένα ευρωπαϊκό ματς στο πρωτάθλημα. Σίγουρα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα που δεν πήγαν καλά την περασμένη εβδομάδα στο Περιστέρι. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να βελτιώσετε σ’ αυτό το παιχνίδι για να πάρετε το θετικό αποτέλεσμα;

Πιστεύω ότι σ’ αυτό το παιχνίδι πρέπει να δείξουμε ότι το θέλουμε πολύ παραπάνω από την πρώτη στιγμή, γιατί στο Περιστέρι ένα ημίχρονο νιώσαμε όλοι μας ότι το χάσαμε και στο δεύτερο μέρος ήμασταν μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Θεωρώ πως αν δείξουμε από το πρώτο ημίχρονο ότι το θέλουμε, θα μπορέσουμε να πάρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

H ομάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όσον αφορά στο ότι αλλάζει πράγματα. Ποδοσφαιριστές, σκέψεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τακτικές… Πόσος χρόνος πιστεύεις πως θα χρειαστεί για ν’ αποκτήσει η ομάδα τη σταθερότητα που πρέπει να έχει;

Πιστεύω ότι από τα τέλη Γενάρη και μετά που θα έχει τελειώσει η περίοδος των μεταγραφών και αυτό έχει σχέση με τους παίκτες που θα φύγουν και θα έρθουν, θα διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω πως εκεί θ’ αλλάξουν όλα.

