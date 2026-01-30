Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Στέφαν Μίτροβιτς ήταν ο εκλεκτός του Αστέρα AKTOR και πλέον ολοκληρώθηκε το deal.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως ο Στέφαν Μίτροβιτς ήταν ο βασικός στόχος του Αστέρα AKTOR για την ενίσχυση του στη γραμμή κρούσης. Πλέον ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μπορεί να θεωρείται κάτοικος Αρκαδίας, καθώς ολοκληρώθηκε το deal.

Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν τα τυπικά με την Ελλάς Βερόνα για τον δανεισμό του 24χρονου εξτρέμ, ο οποίος θα ενσωματωθεί άμεσα στη νέα του ομάδα και θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη του, Μίλαν Ράσταβατς.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως αριστερά, αλλά έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ. Στο πρώτο μισό της σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Εξέλσιορ της Eredivisie και έκανε 10 εμφανίσεις.

Αξιοσημείωτο πως έχει υπάρξει δέκα φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Στην πατρίδα του έχει αγωνιστεί τόσο στη Ραντνίσκι, όσο και στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος τον πούλησε αντί 1,3 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάς Βερόνα το καλοκαίρι του 2024.