Ο Οζέγκοβιτς αποτελεί παρελθόν για τον Ατρόμητο.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός δεν μπόρεσε να προσφέρει στην ομάδα του Περιστερίου. Μέτρησε 15 ματς με 2 γκολ και 1 ασίστ και πάρθηκε η απόφαση να λύσουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους.

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο επιθετικό, Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ατρόμητου.

Ο Οζεγκόβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου 1994 στη Μποσάνσκα Γκράντισκα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, έχει ύψος 1,80 μ. και στον Ατρόμητο υπέγραψε στις 4 Αυγούστου 2025. Το συμβόλαιό του έληγε τον Ιούνιο του 2027.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες αρκετών συλλόγων, μεταξύ άλλων της Παρτιζάν, της Βοϊβοντίνα, της Κηφισιάς, του Βόλου και της Άντανασπορ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κύπρο, ο Οζέγκοβιτς κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στο νησί της Αφροδίτης. Τόσο η Ανόρθωση, όσο και ο Ακρίτας είναι σε επαφές με τον παίκτη και μένει να φανεί που θα καταλήξει.



