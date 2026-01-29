Ο ΟΦΗ ζήτησε κι έλαβε εισιτήρια από τον Ατρόμητο για το μεταξύ τους ματς στο Περιστέρι (31/1, 18:00).

Ο ΟΦΗ με τη νίκη επί του Παναιτωλικού επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και πλέον καλείται να πάρει τρίποντο στην έδρα του Ατρομήτου, ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια για τα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League. Φυσικά, για ακόμα μια φορά οι παίκτες του Χρήστου Κόντη δεν θα είναι μόνοι τους.

Οι Κρητικοί ζήτησαν από τους Περιστεριώτες ξεχωριστή θύρα για τις ανάγκες των φιλάθλων τους που θα θέλουν να βρεθούν το Σάββατο (31/1, 18:00) στο πλευρό της ομάδας τους και έλαβε θετική απάντηση από τους γηπεδούχους.

Οι μεμονωμένοι Ομιλίτες που θα δώσουν το παρών στο Περιστέρι θα φιλοξενηθούν στη θύρα 1 του γηπέδου. Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 20 ευρώ και η διάθεση γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ατρομήτου.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ είναι 9ος με 18 βαθμούς, στο +1 από τους Περιστεριώτες, με ματς λιγότερο. Από την πλευρά της η 8η Κηφισιά σε ίδιο αριθμό αγώνων με τους Κρητικούς έχει 19 πόντους και την ερχόμενη αγωνιστική θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (1/2, 17:30).