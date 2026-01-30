ΟΦΗ: Με τρεις απουσίες στο Περιστέρι, πρώτη για Κανελλόπουλο
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα χαφ, Γιώργο Κανελλόπουλο, ο οποίος θα ταξιδέψει με την αποστολή στην Αθήνα.
Από εκεί και πέρα ο Έλληνας τεχνικός θα έχει να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες. Ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς είναι τιμωρημένος λόγω καρτών, ενώ ο Έντι Σαλσέδο και ο Ζήσης Καραχάλιος είναι τραυματίες.
Αμφότεροι τραυματίστηκαν στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο και δεν θα είναι διαθέσιμοι. Ο Έλληνας χαφ (χτύπημα στον τετρακέφαλο του δεξιού ποδιού) συνεχίζει τη θεραπεία του, ενώ ο Ιταλός φορ (ενοχλήσεις στο δικέφαλο του δεξιού ποδιού) εκτός από θεραπεία προπονείται ατομικά.
ΟΈλληνας τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Lilo, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Gonzalez, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κανελλόπουλο, Αποστολάκη, Vukotic, Bainovic, Ανδρούτσο, Χνάρη, Neira, Φούντα, Nuss, Θεοδοσουλάκη, Shengelia και Iseka.
