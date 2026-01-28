Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο μετέδωσε πως ο Παναθηναϊκός μίλησε με τη Λέτσε για την περίπτωση του αριστερού μπακ, Αντονίνο Γκάλο.

Το μεταγραφικό... σαφάρι του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, παρότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη στο αυριανό (29/1, 22:00) κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρόμα, για το φινάλε της League Phase του Europa League.

Η θέση του αριστερού μπακ είναι μια από εκείνες που «τσούζουν», και, σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκριτου Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι άνθρωποι των «πρασίνων» επικοινώνησαν με τη Λέτσε για την περίπτωση του Αντονίνο Γκάλο.

Όπως γράφει ο Ιταλός ρεπόρτερ, η επικοινωνία των δυο πλευρών δεν ήταν θετική, καθώς η ομάδα της Serie A εμφανίστηκε αρνητική στο ενδεχόμενο της παραχώρησης του 26χρονου γεννημένου στο Παλέρμο αμυντικού. Την τρέχουσα σεζόν, ο Γκάλο μετράει 24 συμμετοχές και σχεδόν 1900 αγωνιστικά λεπτά με τους «Τζαλορόσι», ενώ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παλέρμο.

«Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τη Λέτσε τον Αντόνινο Γκάλο, αλλά η ομάδα του Σαλέντο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά: είναι ένας σημαντικός παίκτης στην κούρσα για την παραμονή.

Το συμβόλαιο του Γκάλο λήγει, αλλά η Λέτσε σκοπεύει να το παρατείνει ασκώντας την οψιόν ανανέωσης έως το 2027».