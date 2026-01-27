Συνεχίζει να είναι πιθανό ο Γκουστάβο Μάνσα να δοθεί δανεικός στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Γκουστάβο Μάνσα. Ο νεαρός Βραζιλιάνος αποκτήθηκε ως ένα δυνατό ποδοσφαιρικό project. Μετά από ένα εξάμηνο φαίνεται ότι υπάρχουν οι σχετικές διεργασίες προκειμένου να δοθεί δανεικός. Στον Ολυμπιακό ο Μάνσα κατέγραψε 8 εμφανίσεις χωρίς να βάλει κάποιο γκολ ή να έχει ασίστ.

Ο 21χρονος υψηλόσωμος στόπερ εφόσον ακολουθήσει τέτοιον δρόμο θα είναι για να βρεθεί σε έναν σύλλογο όπου θα πάρει παραπάνω ματς στα πόδια του. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη είναι ανεξάρτητη με το τσεκάρισμα του Ολυμπιακού για έναν ακόμα στόπερ (για μία νέα προσθήκη) στην αγορά.

Ως προς το γκρουπ των υποψηφίων προς αποχώρηση σε αυτό παραμένουν οι Βέζο και Γιαζίτζι ενώ ο Μπρούνο θα παραχωρηθεί μόνο με πρόταση που θα κριθεί πολύ καλή.