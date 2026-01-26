Ο Κ. Νικολακόπουλος συνεχίζει να γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό σε ατομικό επίπεδο.

Έγραφα χθες εδώ ότι δεν θα μου προξενούσε καμία έκπληξη αν ο Μεντιλίμπαρ παίξει την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια με βασικούς τον Σιπιόνι και τον Μπρούνο, με βάση την εικόνα τους στο παιχνίδι με τον Βόλο.

Δεν μπορώ, όμως, με την ίδια ευκολία να καταγράψω μία τέτοια άποψη και για άλλα παιδιά στα οποία έδωσε ευκαιρία ο προπονητής του Ολυμπιακού προχθές το απόγευμα στο Καραϊσκάκη. Όχι ότι είχαν μία κακή εικόνα. Δεν έδειξαν, όμως, αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται να δείξει ένας παίκτης από τις δεύτερες γραμμές για να αυξήσει τις πιθανότητες του να γίνει βασικός.

Ακόμη κι ο Νασιμέντο, ο οποίος έχει παίξει πολύ από τις μεταγραφές του καλοκαιριού: 10 ματς βασικός και εφτά αλλαγή, εκ των οποίων τη μία φορά ουσιαστικά ολόκληρο παιχνίδι, όταν είχε περάσει ως αλλαγή από το 31ο λεπτό στο 1-6 από την Μπατσελόνα εκτός έδρας. Στην πραγματικότητα είναι σαν να έχει παίξει 11 φορές βασικός σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν τις λες και λίγες, 11 φορές. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 29 συνολικά αγώνες, άρα ο Πορτογάλος έχει παίξει σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας πάνω από το ένα τρίτο των αγώνων.

Τι είδαμε από τον Νασιμέντο το Σάββατο; Πολλά τρεξίματα, καλό κράτημα της μπάλας, αρκετές καλές συνεργασίες, ορισμένες καλές ενέργειες, μαχητικότητα, κινητικότητα. Φτάνουν αυτά; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι καταφατική, όταν αναφερόμαστε στις θέσεις 10 και 8 στις οποίες έπαιξε για 64 και 20 λεπτά αντίστοιχα. Γι΄ αυτές τις θέσεις χρειάζεσαι παραπάνω πράγματα.

Δεν πρέπει να τον αδικήσουμε τον «κοντό». Πέρασε δύο πάσες για σουτ από αρκετά καλές θέσεις των Ελ Κααμπί και Στρεφέτσα…Είχε μία πολύ έξυπνη κάθετη πάσα προς τα πλάγια, στις παρυφές της αντίπαλης περιοχής, όπως είχε και μία-δύο ακόμη τέτοιες έξυπνες μπαλιές…Σε μία στιγμή έκοψε αποτελεσματικά κάνοντας άμυνα στην περιοχή του Τζολάκη…Σε μία άλλη κόντραρε με το σώμα του ένα σουτ αντίπαλου, που μπορεί να ήταν απειλητικό…Έκλεψε μία φορά ωραία την μπάλα και είχε και κάποιες ακόμη ανακτήσεις που συνοδεύτηκαν από σωστές πάσες…

Πιθανότατα να τον αδίκησε η μπάλα η, μάλλον ο Ελ Κααμπί, σε εκείνη τη φάση στην οποία δέχθηκε την μπάλα ευρισκόμενος κατά μέτωπο, αλλά βιάστηκε να του την…πάρει ο Ελ Κααμπί για να βγάλει ασίστ στον Ποντένσε, που όντως σκόραρε, αλλά με το γκολ του να ακυρώνεται καθώς ήταν οφσάϊντ ο Μαροκινός. Αλλά ακόμη κι έτσι, βλέπουμε έναν παίκτη που το παλεύει πολύ μέσα στο παιχνίδι, που δουλεύει πολύ, αλλά έχει μικρή συμμετοχή σε κρίσιμες στιγμές. Π.χ. μία φορά επιχείρησε να σουτάρει και ήταν εντελώς άστοχος.

Φαίνεται κι από τα στατιστικά του: ένα γκολ, μία σέντρα από την οποία προήλθε ένα γκολ και δύο πάσες (όχι ασίστ) από τις οποίες έγιναν γκολ. Λείπει αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω, σε επίπεδο ουσίας.

Φαίνεται κι από τα στατιστικά του: ένα γκολ, μία σέντρα από την οποία προήλθε ένα γκολ και δύο πάσες (όχι ασίστ) από τις οποίες έγιναν γκολ. Λείπει αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω, σε επίπεδο ουσίας.

Είχε κάποιες καλές επεμβάσεις ο Μάντσα στον αγώνα με τον Βόλο. Ειδικά ένα πολύ αποτελεσματικό τάκλιν σε αντίπαλη αντεπίθεση. Και μία επικίνδυνη πάσα έκοψε στο ημικύκλιο της περιοχής. Μία φορά κάλυψε καλά πλάγια. Άλλη μία βγήκε πρώτος στην μπάλα. Και είχε και μία καλή μακρινή μπαλιά.

Καλά είναι αυτά, όμως είναι λίγα, δεν αρκούν. Ιδίως όταν ο ίδιος ο νεαρός Βραζιλιάνος σε δύο στιγμές έδιωξε άσχημα την μπάλα. Η, μία άλλη στιγμή βγήκε να καλύψει, όμως έδιωξε λανθασμένα. Σε μία στιγμή τον απέφυγαν εύκολα κοντά στην περιοχή. Γενικά δεν τον βλέπεις με μία σταθερότητα, ποτέ. Ίσως το καλύτερο είναι να πάει στη Ρίο Άβε δανεικός, εκεί που μιλάει και την γλώσσα, μήπως πάρει χρόνο κι αυτοπεποίθηση.

