Τεχνικός Άγιαξ: «Ο Ιτακούρα θα είναι εκτός, κρίμα γιατί τον θέλαμε»

Ο Άγιαξ θα στερηθεί των υπηρεσιών του έμπειρου αμυντικού του, όπως ανέφερε ο προπονητής του πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο Ιάπωνας Κο Ιτακούρα αναμένεται να τεθεί εκτός από το Άγιαξ - Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης. Ο προπονητής του Άγιαξ Φρεντ Γκριμ είπε σχετικά: «Ο Ιτακούρα δεν είναι καλά. Δεν ξύπνησε νιώθωντας ιδιαίτερα καλά και θα είναι εκτός.

Είναι κρίμα γιατί τον χρειαζόμασταν. Θα τον θέλαμε πολύ μαζί μας. Ο Κο είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Μπορεί να παίξει σε 2 θέσεις και μας δίνει εμπειρία. Δεν υπάρχει κάποιο μυστήριο. Απλώς δεν ξύπνησε καλά. Δεν ένιωθε καλά».

Κατά τα άλλα ο κόουτς του Άγιαξ τόνισε: «Έχουμε τις επιστροφές όλων των παικτών μας σιγά σιγά. Ο Βάουτ Βέχορστ έπαιξε κάποια λεπτά την περασμένη εβδομάδα. Ο Στέφεν Μπεργκχούις έχει κάνει πρόοδο αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμα πλήρως στην ομάδα. Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει.

Εμείς πάμε για την νίκη πάνω απ' όλα για τον αγώνα της Τετάρτης. Φυσικά θα κοιτάμε και το σκορ αλλά ο βασικός μας στόχος θα είναι η νίκη. Δεν είμαστε η ομάδα που θα βάλει 3 ή παραπάνω γκολ με μία ή δύο αλλαγές. Δεν είναι όλο αυτό κάτι ρεαλιστικό».

