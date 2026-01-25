Ράτσιτς: «Κάποιες στιγμές μας λείπει η τακτική ευφυία»

Ο Ούρος Ράτσιτς αναφέρθηκε στις επιπολαιότητες που πληρώνει ο Άρης από το ξεκίνημα της χρονιάς σαν αυτή που «πλήγωσε» και στην ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Ο Σέρβος μέσος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Άρη ούτως ώστε να πάρει τους βαθμούς της νίκης. «Μόνο στον εαυτό μου δίνει ικανοποίηση αυτό το γκολ που σημείωσα. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μεγάλο το κρίμα, σ’ ένα τέτοιο παιχνίδι, να μην κερδίζουμε», είπε στα κανάλια Novasports.

Εκεί ρωτήθηκε για τον απογοητευτικό απολογισμό του Άρη στους εντός έδρας αγώνες. «Παίζουμε καλά στις αρχές των αγώνων και μας λείπει η τακτική ευφυία. Θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιο σημείο του αγώνα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη στα ίδια χρονιά σημεία κι όπως αποδείχθηκε και σήμερα, ένα λάθος μπορεί να σου καταστρέψει ένα παιχνίδι. Είναι εξαιρετικά δύσκολη μέρα για μας. Αξίζαμε να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης όπως και σε άλλα παιχνίδια. Μας μένει μόνο να μείνουμε ενωμένοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε για να μας στηρίξει σε μια δύσκολη περίοδο για μας. Ζητάω μια μεγάλη συγνώμη από τον κόσμο. Όσο δύσκολο είναι για εμάς, άλλο τόσο είναι και για τον κόσμο μας. Πρέπει να σηκωθούμε και να δώσουμε το μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας μέχρι το τέλος. Είμαστε μακριά από τους στόχους μας σε σύγκριση με αυτά που θέλαμε».