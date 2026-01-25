Και τώρα τι κάνει ο ΠΑΟΚ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πώς ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προσπάθειά του και κυρίως για τα μεταγραφικά που είναι τώρα στην επικαιρότητα.

Tο γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα, κερδίζει τους πάντες…παντού, είναι μέσα σε όλα, αλλά όπως ακριβώς έχει πει ο Λουτσέσκου: «Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμη…».

Αυτό είναι το σημαντικό. Ο Δικέφαλος έχει δώσει 35 αγώνες μέχρι τώρα σε όλους τους θεσμούς και πάει για άλλους 21-23 ; Μήπως και παραπάνω; Διεκδικεί το πρωτάθλημα, θέλει να κατακτήσει και το κύπελλο, μετά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, επιδιώκει -κι’ εκεί- να φθάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι θα καταφέρει τελικά;

«Τα ‘λεγα εγώ…» θα λένε εκεί γύρω στον Μάιο χιλιάδες άνθρωποι σε μία από τις πιο αγαπημένες εκφράσεις του έθνους! Αυτή η τεράστια ανάγκη του Έλληνα (δεν ξέρω αν ισχύει και σε άλλους) να καυχιόνται για τις επιτυχημένες προβλέψεις τους! Είτε ο ΠΑΟΚ πετύχει πολλά, είτε λίγα, είτε τίποτα, είναι βέβαιο ότι οι ταλεγαμενάκηδες θα εμφανιστούν κατά χιλιάδες. Αλήθεια, τώρα τον Ιανουάριο ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά να κάνει την επιτυχημένη και «σίγουρη» πρόβλεψη για πρωτάθλημα, Ευρώπη και κύπελλο κατά σειρά; Αστεία πράγματα…

«Με αυτό το ρόστερ ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει κάτω από τον Άρη…» είναι παραδοσιακή ατάκα-πρόβλεψη του καλοκαιριού, σε δύσκολες μέρες που ο Δικέφαλος δεν κάνει κινήσεις και ο Άρης έχει φτάσει ήδη στις 10-12-14. Τότε, οι μπαλαδόφατσες της πόλης που έχουν και δημόσιο λόγο, τον ανακηρύσσουν (κάθε Ιούλιο) ως τον πρωταθλητή των μεταγραφών. Οι ίδιοι ακριβώς τον Οκτώβριο, κάνουν βαρύγδουπες επισημάνσεις: «Μα πώς να πετύχει ο Άρης με τόσες πολλές αλλαγές;» Αυτοί είμαστε, ή αυτοί ήμασταν, γιατί ένα κομμάτι του κοινού εκπαιδεύεται με μεγαλύτερη ποδοσφαιρική λογική.

Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει εδώ που είναι και έχει ομαδάρα, παίζοντας μπαλάρα, με ζηλευτή διάρκεια μέσα στα χρόνια, αφού και οι αντίπαλοί του τον παραδέχονται ίσως και περισσότερο από αρκετούς δικούς του, επειδή ο Σαββίδης, ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες τους, ακολουθούν μία πολιτική, Παίρνουν αποφάσεις, καθορίζουν φιλοσοφία, κάνουν επιλογές, φτιάχνουν ομάδα, κάνουν μεταγραφές, παραχωρούν παίκτες, διαχειρίζονται στιγμές και περιόδους, μαζί και αποτελέσματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν τον περίφημο οργανισμό του ΠΑΟΚ, θεωρούνται αποτυχημένοι;

Γιατί λοιπόν εγώ να κάνω τον έξυπνο τώρα και σε αυτή την κατάσταση να πω ή να «πουλήσω» ή να λαϊκίσω, ή να επιχειρήσω να επιβάλλω την άποψη μου στο τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα για να πετύχει τους στόχους του; Ποιος ξέρει, ποιος είναι σίγουρος ότι έχει την συνταγή της επιτυχίας; Άλλοι έχουν την ευθύνη, άλλων η δουλειά είναι και την κάνουν συνέχεια και συνέχεια. Στο τέλος θα κριθούν κιόλας.

«Ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια και ενώ έχει φτάσει σε αυτό το πολύ καλο σημείο, οφείλει να κάνει μεταγραφές για να ενισχυθεί και να μην προδώσουν τους στόχους. Μην αφήνετε την ομάδα. Πάρτε! Πάρτε παίκτες! Εμείς ξέρουμε…». Τι καλά να έγραφα έναν τέτοιο ανέξοδο λαϊκισμό και να αποθέωναν όλοι από κάτω; Τι με νοιάζει εμένα να ζυγίσω τι θα φέρει κάθε κίνηση; Μα για τους πολλούς η λύση σε όλα είναι η μεταγραφή, λες και πολλές μεταγραφές πιάνουν… Τέλος πάντων πες… «πάρε παίκτες» και μονά-ζυγά είσαι δικαιωμένος, πουλάς αυτό που πολλοί θέλουν να ακούσουν και είσαι ήσυχος…

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ό τι και αν γίνει, ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα απ’ όλα να κερδίσει και πάλι πράγματα από παίκτες όπως ο Ντεσπόντοφ, ο Καμαρά, ο Πέλκας, ο Σάστρε, αλλά και ο Λόβρεν που έχει το επίφοβο σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αν από όσα κάθε μέρα βλέπουν υπάρχει θέση στην οποία εκείνοι πιστεύουν ότι το ρόστερ θα λυγίσει, υποχρεούνται να την ενισχύσουν. Με τη λογική που είχαν μάλιστα…« ότι μπορούμε να κάνουμε από τώρα για το καλοκαίρι, καλώς να γίνει».

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όλοι όσοι έχουν θέσεις ευθύνης στον ΠΑΟΚ, όλοι εκείνοι που προαναφέραμε και έφεραν την ομάδα σε αυτή την πορεία απογοητεύοντας εκείνους που «πουλούσαν» μεταξύ άλλων και την άποψη ότι η μεταγραφή Ζαφείρη θα έρθει όταν θα τα έχει χάσει όλα ο ΠΑΟΚ, έχουν μπροστά τους δεκάδες δεδομένα για να αποφασίσουν. Η συνταγή επιτυχίας δεν είναι δεδομένη. Όλα αποτελούν συνδυασμό πραγμάτων, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων την κάθε χρονική στιγμή. (Εννοείται ότι πολλοί φωστήρες θα σπεύσουν κάτω από το κείμενο να σχολιάσουν ότι ο Τσορμπατζόγλου δικαιολογεί την ΠΑΕ που δεν κάνει μεταγραφές. Τι να κάνουμε; Γνωρίζουμε πώς πάντα ισχύει το…«ό τι καταλαβαίνει ο καθένας»).

Νοέμβριο και Δεκέμβριο πάντως στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν ότι θέλουν δυνατό στόπερ για τώρα και το μέλλον, τώρα το αλλάζουν ζυγίζοντας τα νέα δεδομένα, όπως εκείνοι τα βλέπουν. Καλώς; Κακώς; Τώρα θέλουν δεξιό μπακ, αλλά σκέφτονται και τη διαχείριση του Κένι… Κάνουν το σωστό; Κάνουν το λάθος; Δεν ξέρω. Σάμπως για την επιλογή του Γερεμέγεφ τι έκαναν; Σωστό ή λάθος; Τη μία μέρα πάντως όλη η κοινωνία τους έβριζε για τον παίκτη, αλλά όταν ο Λουτσέσκου εξήγησε τους λόγους, όλοι σώπασαν με μιας…

Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ, έχει καταπληκτικό προπονητή που οφείλουν όλοι να σέβονται και να εμπιστεύονται στο ποδοσφαιρικό του πλάνο, εκεί όπου το γκρουπ με την ενότητά του, είναι πάνω απ’ όλα. Η δουλειά του και οι αρχές του αποτελούν θεμέλιο της αγωνιστικής επιτυχίας του Δικεφάλου.

Ο καθένας τη δουλειά του λοιπόν και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του…