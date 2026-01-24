Ολυμπιακός - Βόλος: Πού θα δείτε τις σημερινές αναμετρήσεις της Superleague
Η δράση της Stoiximan Superleague επιστρέφει σήμερα (24/1) με την 17η αγωνιστική και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.
Το... μενού ανοίγει στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη επί της Λεβερκούζεν (2-0), επιστρέφει ξανά σε αγώνα πρωταθλήματος ύστερα από τις 10 Γενάρη, υποδεχόμενος τον Βόλο στο Φαληρικό γήπεδο (17:00, Cosmote Sport 1).
Ακολουθεί στις 19:30 η εκτός έδρας αποστολή της πρωτοπόρου (μαζί με τον ΠΑΟΚ) ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ μισή ώρα μετά (20:00, Cosmote Sport 2), στη Λάρισα η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Βόλος (17:00, Cosmote Sport 1)
- Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ (19:30, Novasports Prime)
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός (20:00, Cosmote Sport 2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.