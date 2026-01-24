Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (24/1) αγώνων της Superleague.

Η δράση της Stoiximan Superleague επιστρέφει σήμερα (24/1) με την 17η αγωνιστική και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.

Το... μενού ανοίγει στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη επί της Λεβερκούζεν (2-0), επιστρέφει ξανά σε αγώνα πρωταθλήματος ύστερα από τις 10 Γενάρη, υποδεχόμενος τον Βόλο στο Φαληρικό γήπεδο (17:00, Cosmote Sport 1).

Ακολουθεί στις 19:30 η εκτός έδρας αποστολή της πρωτοπόρου (μαζί με τον ΠΑΟΚ) ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ μισή ώρα μετά (20:00, Cosmote Sport 2), στη Λάρισα η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό.

Οι μεταδόσεις της ημέρας