Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα κόντρα στον Βόλο
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Βόλο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.
Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν και πριν τον... τελικό με τον Άγιαξ, φιλοξενούν την ομάδα της Μαγνησίας με στόχο τη νίκη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το συγκεκριμένο ματς και ανάμεσα στους εκλεκτούς δεν βρίσκεται ο Λορέντσο Πιρόλα που είχε γίνει αλλαγή στον αγώνα με τους Γερμανούς, ενώ εκτός έμεινε και ο Φρανσίσκο Ορτέγα.
Από εκεί και πέρα, αυτοί που βρίσκονται στην αποστολή είναι οι: Τζολάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
#OLYVOL: The Squad 📋 pic.twitter.com/jsSJWTKkjK— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.