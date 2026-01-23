Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο και ανάμεσα στους εκλεκτούς δεν βρίσκεται το όνομα του Λορέντσο Πιρόλα αλλά και του Φρανσίσκο Ορτέγα.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Βόλο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν και πριν τον... τελικό με τον Άγιαξ, φιλοξενούν την ομάδα της Μαγνησίας με στόχο τη νίκη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το συγκεκριμένο ματς και ανάμεσα στους εκλεκτούς δεν βρίσκεται ο Λορέντσο Πιρόλα που είχε γίνει αλλαγή στον αγώνα με τους Γερμανούς, ενώ εκτός έμεινε και ο Φρανσίσκο Ορτέγα.

Από εκεί και πέρα, αυτοί που βρίσκονται στην αποστολή είναι οι: Τζολάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.