Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή με την Εθνική Ελπίδων μέσο, Γιάννη Αποστολάκη, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο ΟΦΗ επιβράβευσε ένα δικό του παιδί. Ο λόγος για τον Γιάννη Αποστολάκη, καθώς οι Κρητικοί αναπροσάρμοσαν το συμβόλαιο του που είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και τον «έδεσαν» στο ΒΑΚ μέχρι το 2029.

Πρόκειται για παίκτη που προέρχεται από την ακαδημία του Ομίλου και στα 21 του είναι εκ των αρχηγών της ομάδας. Με την πρώτη ομάδα μετράει 66 εμφανίσεις, με τρία γκολ, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει 20 συμμετοχές και έχει σκοράρει μια φορά.

Πρόκειται για ένα... πολυεργαλείο στα χέρι του Χρήστου Κόντη, καθώς με την ίδια ευχέρεια αγωνίζεται στο «8», στο «10», στα «φτερά» της επίθεσης και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή του συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιάννη Αποστολάκη, ως το καλοκαίρι του 2029.

Ένας ποδοσφαιριστής που αποτελεί γέννημα-θρέμμα ΟΦΗ, έχοντας ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας και ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, την εργατικότητα και το ήθος του εντός και εκτός γηπέδου.

Ο 21χρονος μέσος, γεννημένος στις 24/9/2004 στο Ρέθυμνο, αποτελεί σημαντικό μέλος του ρόστερ και μετρά συνολικά 66 εμφανίσεις με τον ΟΦΗ, επιδεικνύοντας συνέπεια, επαγγελματισμό και αγωνιστικό πάθος, έχοντας συμβάλλει ουσιαστικά στην πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια».