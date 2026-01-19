Παναιτωλικός - Λεβαδειακός: «Αναβρασμός» στις εξέδρες και αποδοκιμασίες
Οι κακές εμφανίσεις του Παναιτωλικού συνεχίστηκαν και στο πρώτο μέρος του αγώνα με το Λεβαδειακό στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήγε στα αποδυτήρια ούσα πίσω στο σκορ με 0-3 και η εικόνα προκάλεσε τον αναβρασμό των Αγρινιωτών φιλάθλων.
Μετά το δεύτερο γκολ ακούστηκαν συνθήματα κατά παικτών και διοίκησης, με επικρατέστερο το «αλλιώς ονειρευόμαστε τον Παναιτωλικό», ενώ στη λήξη του ημιχρόνου ακούστηκαν αποδοκιμασίες.
O Τίτορμος τρέχει αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, ενώ έχει να σκοράρει από τις 8 Δεκεμβρίου και το «διπλό» στις Σέρρες.
