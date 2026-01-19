Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τη συνθήκη την οποία ο Ολυμπιακός δεν διαχειρίζεται καλά.

Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη για το Τσάμπιονς Λιγκ, έχει κάνει ό,τι δεν έχει μπορέσει να κάνει σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα!

Τι εννοώ; Μπήκε τόσο καλά στους αγώνες, που κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 8’ και της PSV με γκολ στο 17’. Δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους δύο αυτούς αγώνες, αλλά αν μη τι άλλο είχαμε δει ότι βρέθηκε μία ανάσα για να φέρει ισοπαλία με τη Ρεάλ, που γλίτωσε από το πλασέ ελάχιστα άουτ του Ελ Κααμπί στο 84’ και μία ανάσα για να κερδίσει την PSV, από την οποία ισοφαρίστηκε στο 92’..

Μόνο που στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μόνο το γρήγορο 1-0. Υπάρχει και το γρήγορο 0-1! Σίγουρα είναι πιο καλό το 1-0 και πιο κακό το 0-1, αλλά παιχνίδι υπάρχει και στο 0-1! Και τα λέω όλα αυτά φυσικά με αφορμή το ντέρμπι Κυπέλλου που έδωσε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα μέσα στο Καραϊσκάκη. Μαγκιά του ΠΑΟΚ ήταν που στην πρώτη καλή επίθεση γενικά του αγώνα άνοιξε το σκορ από το 7ο κιόλας λεπτό. Αλλά αυτό τι σημαίνει; Μία ομάδα που χάνει 0-1, ειδικά στο γήπεδο της, πρέπει ντε και καλά να χάσει στο τέλος;

Δεν έχω καμία διάθεση να…γκαντεμιάσω το αυριανό παιχνίδι! Απλά βλέποντας το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (0-2) δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο αυτό το οποίο ξαναέγινε με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Διότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έφαγε ένα γρήγορο γκολ μέσα στο σπίτι της και δεν αντέδρασε σωστά, αλλά έφαγε και δεύτερο γκολ, στο 15’. Να θυμηθούμε τα πρώτα βήματα αυτής της ομάδας, το Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-4). Με το σκορ 0-1 στο 4’ και 0-2 στο 9’! Μα όταν χάνεις 0-2 στο 9’ η, στο 15’, εκεί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσεις.

Τι μας έχει δείξει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια: ότι δεν είναι έτοιμος να δώσει σωστές απαντήσεις όταν του στραβώνει ένα ματς στα πρώτα λεπτά ακόμη και μέσα στο γήπεδο του. και δεν μιλάμε μόνο για ντέρμπι η, Ευρώπη. Πέρυσι ο Αστέρας, στο πρωτάθλημα, είχε προηγηθεί με 1-0 με γκολ στο 6’ κι οι «ερυθρόλευκοι» το μόνο που είχαν καταφέρει ήταν μία ισοπαλία (1-1), μολονότι μάλιστα είχαν ισοφαρίσει από το 11ο λεπτό. Αλλά και η Καλλιθέα, στο Κύπελλο, είχε ανοίξει το σκορ στο 3΄ κι οι Πειραιώτες απλά ισοφάρισαν σε 1-1…

Μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι ένα εις βάρος σου γκολ στα πρώτα λεπτά σου κόβει τα πόδια. Όμως, όλα πρέπει να έχουν ένα όριο, να ισχύει κάτι σε ένα βαθμό. Δηλαδή, επειδή τρως ένα γκολ σε ντέρμπι η, στην Ευρώπη στο 5’ πρέπει να φας και δεύτερο στο 10’ και να χάσεις; Η, αν το φας σε παιχνίδι με μικρότερη ομάδα, πρέπει να μην κερδίσεις και απλά να σώσεις μία ισοπαλία;

Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση δεχόμενος πρώτος γκολ στα πρώτα λεπτά ήταν με τον ΠΑΟΚ πέρυσι στα πλέϊ οφ. Με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ στο πρώτο κιόλας λεπτό και την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να το γυρίζει σε υπέρ της 2-1, να ισοφαρίζεται και στο τελευταία δεκάλεπτο να πετυχαίνει δύο γκολ και να κερδίζει. Με τον ΠΑΟΚ, όμως, να έχει βγει όλος μπροστά στο τέλος, γιατί δεν του έφτανε η ισοπαλία, και να αφήνει τεράστιους χώρους. Τέλος πάντων, όμως, έγινε 4-2 το ματς κι αυτό μετράει.

Τα ίδια και χειρότερα γίνονται για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, όταν τρώει ένα γρήγορο γκολ. Να θυμηθούμε…

Πρόπερσι: στην Πόλη 0-1 στο 11’, τελικό 0-1 και πέναλτι…

Πέρυσι: στο Χαριλάου 0-1 στο 3’, τελικό ήττα 1-2 από τον Άρη….στη Νορβηγία 0-1 στο 13’, τελικό ήττα 0-3 από την Μπόντο…στην Τούμπα 0-1 στο 5’, τελικό ήττα 1-2 από τον ΠΑΟΚ με το δεύτερο του γκολ από το 11’!...

Φέτος: στο Λονδίνο 0-1 στο 12’, τελικό 0-2…στην Βαρκελώνη 0-1 στο 7’, τελικό 1-6…

Έξι στα έξι έχει ήττες ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, δεχόμενος πρώτος γκολ στα πρώτα λεπτά. Κι εντός έδρας, όπως κατέγραψα πιο πάνω, δύο ήττες σε ντέρμπι και Ευρώπη, δύο ισοπαλίες με μικρές ομάδες και μία νίκη σε ντέρμπι, πάντα με την ίδια συνθήκη, όταν του ανοίγουν το σκορ στα πρώτα λεπτά. Τα αποτελέσματα όπως και να το κάνουμε είναι απογοητευτικά. Πρέπει κάτι να αλλάξει σε επίπεδο νοοτροπίας και ψυχολογίας. Να μάθει να παίζει η ομάδα και όταν γίνει γρήγορα το 0-1. Είναι κι αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο.

Αν μπορείς να το αποφύγεις, κάντο. Αλλά μαθηματικά μοιάζει αδύνατο να μην σου συμβεί κάποιες φορές. Αυτές λοιπόν τις φορές πρέπει να είσαι πιο καλά προετοιμασμένος στη διαχείριση της κατάστασης απ΄ ότι είσαι μέχρι τώρα. Πρέπει να είσαι πνευματικά κυρίως, αλλά και αγωνιστικά, πιο έτοιμος να αντιμετωπίσεις και αυτή τη συνθήκη.

Δικαιολογίες δεν πρέπει να υπάρχουν. Μιλάμε για μία ομάδα που είναι μαζί σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια, ημερολογιακά-η, αλλιώς, σχεδόν για τρίτη σεζόν. Άρα, οι απαιτήσεις πρέπει να είναι αυξημένες.

Άσχετο: Τον καλύτερο χαφ της Μπάγερ Λέβερκουζεν, τον Άλεξ Γκαρθία, ο Μεντιλίμπαρ τον είχε παίκτη στην Έϊμπαρ. Αλλά μόνο έξι μήνες. Τον είχε αποκτήσει η βάσκικη ομάδα Γενάρη μήνα και τον Ιούλιο του 2021 έφυγαν και οι δύο από την Έϊμπαρ. Στο διάστημα της συνεργασίας τους, ο Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε και μέσα στους πιο βασικούς παίκτες. Ο Άλεξ Γκαρθία στη συνέχεια της καριέρας του είχε εξέλιξη και πουλήθηκε τελικά 18 εκ. Ευρώ στη Λέβερκουζεν από την Τζιρόνα το καλοκαίρι του 2024.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχω την εντύπωση ότι αυτό που αποσυντόνισε τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν η απόφαση του Λουτσέσκου να πρεσάρει ψηλά. Από εκεί δηλαδή που περιμέναμε τον Ολυμπιακό να πρεσάρει ψηλά από τα πρώτα λεπτά, αυτό το έκανε τελικά ο ΠΑΟΚ. Και έπιασε. Παρότι είναι κάτι που δεν το πολυσυνηθίζει η δική του ομάδα, δημιούργησε δυσκολίες στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που έμοιαζε να μην ξέρει να το διαχειριστεί.

Το σημειώνω εδώ γιατί κάθε αντίπαλος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Λέβερκουζεν, τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια κάνει σκάουτινγκ και παίρνει ιδέες για τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε αγώνα. Άρα, ο Ολυμπιακός πρέπει αυτή τη φορά να είναι έτοιμος αν του κάνουν το ίδιο πράγμα οι Γερμανοί. Αν δε, μπορώ να μπω στο μυαλό του Λουτσέσκου, αυτό το ξεσήκωσε από τον τρόπο με τον οποίο είχε κατεβάσει ο Χιμένεθ να παίξει ο Άρης στο Καραϊσκάκη. Και τότε είχε προβληματίσει πολύ τον Ολυμπιακό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι