Αγωνία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Μεϊτέ εν όψει Μπέτις.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποχώρησε για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ο 31χρονος Γάλλος μέσος τραυματίστηκε νωρίς στο ματς και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στο 27' έδωσε τη θέση του στον Μαντί Καμαρά και όταν αντικαταστάθηκε συζήτησε για λίγο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου πριν καθίσει στον πάγκο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ του Δικεφάλου αναφέρουν ότι ο Μεϊτέ δεν έχει μυϊκό πρόβλημα. Απλά στραμπούληξε τον αστράγαλο και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί, αφού την ερχόμενη Πέμπτη ακολουθεί στην Τούμπα το κρίσιμο ματς με τη Μπέτις για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.