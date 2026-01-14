Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κρις Κόουλμαν, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Κρις Κόουλμαν δεν θα συνεχίσει στον Αστέρα AKTOR, καθώς θα αντικατασταθεί από τον Μίλαν Ράσταβατς και πλέον έχουμε την ανακοίνωση για το «φινάλε» του Ουαλού τεχνικού.

O 55χρονος τεχνικός αντικατέστησε τον Σάββα Παντελίδη τον περασμένο Οκτώβριο και αποχώρησε μετά από 13 παιχνίδια με 3 νίκες, πέντε ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Οι ήττες και οι κάκιστες εμφανίσεις στα ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο έφεραν τις δυο πλευρές στην απόφαση.

Πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση της τρίτης θητείας του Ράσταβατς, η οποία αναμένεται τελικά την Πέμπτη (15/1) και όχι σήμερα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν την Τετάρτη από ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου του κλαμπ και αύριο θα γίνει η πρώτη υπό τον Σέρβο, ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αρκαδία.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Coleman με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Coleman και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».