Ο Ντέμης Νικολαΐδης πήρε θέση για τις δύο φάσεις στο ματς του Βικελίδης μεταξύ του Άρη και της ΑΕΚ.

Μιλώντας στην εκπομπή της NOVA, Monday FC, ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολιάζοντας τη διαιτησία στο Άρης – ΑΕΚ, τόνισε πως το τέρμα της ισοφάρισης των κίτρινων με τον Γένσεν δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς υπάρχει φάουλ στην αγκωνιά στον Γιόβιτς, όπου θα έπρεπε να δοθεί και κίτρινη κάρτα.

«Δεν είχα καταλάβει την αγκωνιά στον Γιόβιτς. Είναι καθαρή η αγκωνιά. Είναι φάουλ σίγουρα. Συγχαρητήρια στον Γιόβιτς, θα μπορούσε να έπεφτε. Τρώει αγκωνιά και δεν πέφτει κάτω. Προσπαθεί να κάνει άμυνα. Αντί να τον επιβραβεύσουν και να δει τη φάση ο VAR, πέρασε αυτό το γκολ που δεν θα έπρεπε. Αν έπεφτε κάτω μπορεί και να τον καλούσε το VAR. Ο αγκώνας πάει στο πρόσωπό του, είναι κανονικό φάουλ βάσει κανονισμού. Ο αγκώνας από τον λαιμό και πάνω είναι φάουλ και κάρτα. Αυτό είναι φάουλ και κάρτα», ανέφερε.

Όσο για το τέρμα του Ντούντου που δεν μέτρησε μέσω VAR, ο Νικολαΐδης υπογράμμισε πως δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο ακυρώθηκε:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ακυρώθηκε το γκολ του Άρη. Συγκρούστηκαν δύο παίκτες, το έβλεπα με φίλους μου ΑΕΚτζήδες και τους είπα “φαντάζεστε να γινόταν εναντίον μας;”. Είναι καλό να βάζεις τον εαυτό σου στην άλλη μεριά. Στη δική μου λογική δεν δίνω κάτι».