Αντίνο: «10,2 εκατ. ευρώ ο Παναθηναϊκός για το 75%»
Ο Σαντίνο Αντίνο πλησιάσει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα.
Ο Αργεντινός ρεπόρτερ ανέφερε ότι το τριφύλλι δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ.
Ο ίδιος αναφέρει ότι η Γοδόι μπορεί να εισπράξει ακόμα 3,4 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 25% εντός των επόμενων δύο ετών, αν ο παίκτης δεν πουληθεί από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά τα ποσά που αναφέρονται μοιάζουν άκρως υπερβολικά...
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Γκρόβα: «Ο Παναθηναϊκός αύξησε την προσφορά του για τον Σαντίνο Αντίνο.
10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των οικονομικών δικαιωμάτων.
Επιπλέον, η Γοδόι Κρους μπορεί να λάβει 3,4 εκατ. ευρώ για το 25%, σε περίπτωση που οι Έλληνες δεν πουλήσουν τον παίκτη μέσα σε δύο χρόνια.
Η συμφωνία είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί».
🚨{EXCLUSIVO} #Panathinaikos SUBIÓ LA OFERTA por Santino Andino.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 12, 2026
📌€10.2M por el 75% de los derechos económicos.
📍Además, #GodoyCruz podría recibir €3.4M por el 25% en caso que los 🇬🇷 no vendan al jugador en dos años.
👉🏾La operación está CERCA de cerrarse. pic.twitter.com/DkCFoLPLkB
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.