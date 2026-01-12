Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το παράδοξο που έχει ο Ολυμπιακός.

Ρίξτε μία ματιά στα τελευταία εφτά παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Τα αποτελέσματα τους…

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-1

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1

Άρης-Ολυμπιακός 0-0

Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0 (Σούπερ Καπ)

Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-2

Ο Τζολάκης σε εφτά παιχνίδια, πέντε πρωταθλήματος, ένα Τσάμπιονς Λιγκ κι ένα Σούπερ Καπ, έχει φάει μόλις ένα γκολ, αυτό από την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη!

Από τη μία λες μπράβο στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που είναι φύλακας άγγελος της εστίας του.

Από την άλλη λες πώς είναι δυνατόν μία ομάδα με ένα γκολ παθητικό σε εφτά συνεχόμενα παιχνίδια να έχει χάσει τέσσερις βαθμούς! Δύο με τον Άρη και δύο με την Κηφισιά.

Όταν καταφέρνεις και δεν τρως γκολ σχεδόν με τίποτα σε μία τέτοια σειρά αγώνων, είναι πραγματικά κρίμα να έχεις χάσει τόσους βαθμούς. Στο +5 έπρεπε να ήταν αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός από τις άλλες ομάδες που τον ακολουθούν .

Άσχετο: Ο Ατρόμητος δεν έβαλε τον πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού Χουτεσιώτη εναντίον του Ολυμπιακού κι έχασε 0-2 εντός έδρας. Ο Παναιτωλικός δεν έβαλε τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ζιφκοβιτς εναντίον του ΠΑΟΚ κι έχασε 0-3 εντός έδρας. Ο Άρης έβαλε τον πρώην γκολκίπερ της ΑΕΚ Αθανασιάδη εναντίον της ΑΕΚ και ήταν ο μόνος που έφερε αποτέλεσμα, 1-1 εντός έδρας…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι απίστευτο αυτό που συνεχίζεται τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό. Αυτό με τα δοκάρια! Τέτοια γκίνια, είναι δύσκολο να ξαναθυμηθώ. Πρέπει να έχει να συμβεί πολλά χρόνια. Είμαστε μόλις στα μισά του πρωταθλήματος, έχουμε παίξει έξι παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ και τέσσερα Κυπέλλου και ο Ολυμπιακός έχει 15 δοκάρια! Τα 10 στο πρωτάθλημα, τα τρία στο Τσάμπιονς Λιγκ και τα δύο στο Κύπελλο.

Μιλάμε για φοβερή γκαντεμιά, που γίνεται ακόμη χειρότερη, από τη διαπίστωση ότι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού σε αυτά τα 26 παιχνίδια φέτος εναντίον του Ολυμπιακού έχουν ένα δοκάρι!!! Ένα σε 26 ματς. Κι αυτό το είχε ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο πιο γκαντέμης φέτος παίκτης της Ρεάλ, που είχε να σκοράρει 19 αγώνες, μέχρι που έστειλε την μπάλα στα δίκτυα τώρα στο Σούπερ Καπ με την Μπαρτσελόνα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι